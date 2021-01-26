Парижский Центр Помпиду закроют на ремонт

Вот уже четыре месяца, как знаменитый парижский Центр искусства и культуры Жоржа Помпиду под замком. Как и у всех столичных музеев, причина одна - попали под коронавирусные ограничения. Но если остальные музеи откроются и заработают в полную силу, когда пандемия пойдет на спад, то Центр Помпиду, а для парижан Бобур, так называют квартал, где он расположен, в конце 2023 года закроется на три года для тотальной реставрации.

Об этом заявил президент центра Серж Лавинь. "У нас нет выбора. Центр основательно обветшал", - объяснил он. И действительно, еще несколько лет тому назад правительственная комиссия установила, что экстравагантное строение, внешне похожее на нефтеперерабатывающий завод, медленно, но верно приходит в негодность. Дело в том, что в здании, построенном по проекту архитекторов Ренцо Пиано и Ричарда Роджерса в 1977 году, практически все технические конструкции, а это лифты, эскалаторы, трубопроводы, арматурные соединения, находятся снаружи.

В результате из-за дождей, сезонных перепадов температуры металл, из которого они сделаны, в течение десятилетий подвергался усиленной коррозии. Время от времени отдельные элементы заменяли или ремонтировали, но по большому счету серьезнейшей проблемы это не решало. Как рассказала министр культуры Розлин Башло, в ведении которой находится Центр Помпиду, рассматривались два варианта реставрации. По одному из них он оставался открытым для публики, но ремонтировался по частям в течение семи лет.

Другой, на котором в конце концов остановились, предполагал полное закрытие, но на меньший срок - три года. Ну а что будет с огромнейшей коллекцией современного искусства, а это более 120 тысяч предметов, которую ежегодно посещают в среднем три с половиной миллиона человек? "Мы запланировали целую серию тематических выставок, и наши экспонаты будут постоянно путешествовать по всей Франции вплоть до открытия обновленного Центра Помпиду в начале 2027 года", - объяснил Серж Лавинь.