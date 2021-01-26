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26.01.2021 20:11
Рубрика: Власть

Что Западу хорошо...

Николай Патрушев: Западу нужен "этот деятель" для дестабилизации обстановки в РФ
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Официальный Киев полностью следует тем указаниям, которые приходят из-за рубежа, в том числе заявляя о разрыве всех отношений с Россией, пока Москва не освободит Алексея Навального, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В интервью aif.ru он подчеркнул, что те, кто руководит в настоящее время Украиной, делают подобные заявления в ущерб интересам их собственного народа.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как отметил Патрушев, в этом нет ничего удивительного - Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". По его словам, этот "деятель" неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах и, как гражданин России, за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Высказался секретарь Совбеза и о продолжающейся языковой дискриминации на Украине. По его мнению, это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США.

"Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, политики уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - отметил Патрушев.

По его словам, Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою Конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков. Он напомнил, что это очередной, девятнадцатый этап языковой дискриминации на Украине. Ранее были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях.

При этом основной язык, на котором говорит и думает многонациональный народ Украины, так же как и России, был и остается русским.

В то же время в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский.

Киев отрабатывает сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины

По мнению секретаря СБ РФ, пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений, которые провоцируют дополнительное напряжение в обществе и способствуют развитию сепаратизмаев.

Он также напомнил, что культивируемая властью Украины русофобия уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений. Тем не менее Россия по-прежнему остается в первой тройке торговых партнеров Украины.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Отношения России и Украины Политический кризис на Украине

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