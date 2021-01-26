Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить

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Фото: Центральный архив Министерства обороны РФ

"Так гибнут звезды и поэты..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Павел Винтман, 24 года
Винтман Павел Ильич (20.10.1918 - 21.07.1942), лейтенант, командир 9-й стрелковой роты 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии.

Павел родился в Мариуполе. В отрочестве переехал в Святошино, пригород Киева. Учился в 72-й киевской школе-семилетке. Друзья звали его ласково - Пин.

После семилетки увлекавшийся техникой Павел год проучился в политехникуме связи в Харькове. Потом он возвратился в Киев и поступил на четвертый курс рабфака сельхозакадемии. Посещал литературный кружок, которым руководила аспирантка Киевского университета Ариадна Давыденко (Громова).

В 1937-м Павел поступил на русское отделение филологического факультета Киевского университета имени Т. Г. Шевченко.

В студенческие годы закончил снайперскую школу. Во время войны с Финляндией удостоверение об окончании снайперской школы помогло ему попасть в лыжный батальон добровольцев.

В 1939 году Павел женился на Зинаиде Сагалович. Она вспоминала: "В этой поэтической атмосфере и родилась наша любовь. Иногда мне кажется, что она из стихов и возникла. Хотя, если "по-житейски", Пин и внешне был привлекателен. Общительный, веселый, остроумный в разговоре, он всюду, где бывал, обращал на себя внимание… Но это было не главное в нем. Истинная красота его открылась, когда я увидела Павла-поэта. Мне посчастливилось: мне не раз случалось быть свидетельницей рождения его стихов. И эти часы - самые яркие, самые добрые в моих воспоминаниях..."

Летом 1941 года Павла направляют на учебу во Фрунзенское пехотное училище. После ускоренного выпуска Павел - командир 9-й стрелковой роты 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии.

Татьяна Алексеевна Светельская, бывшая военфельдшер 737-го стрелкового полка вспоминала про бой, ставший для Павла последним: "Перед рассветом командиры подняли солдат на исходный рубеж. Солдаты растянулись цепью по-пластунски, бесшумно поползли к окопам противника. Фашисты заметили опасность и открыли огонь. Вдруг перед лежащими в цепи солдатами встал во весь рост комроты Павел Винтман:

- За Родину! Вперед!

Бойцы поднялись и бросились вперед, расстреливая гитлеровцев и забрасывая их окопы гранатами.

В свете ракет, прячась за бугорки, перебегаю от одного раненого к другому, оказываю медицинскую помощь, оттягиваю их в безопасное место. Слышу: "Сестра, сестра, комроты ранен!" Быстро бегу, ползу на крики и вижу: комроты недвижим. Из-за пулеметной стрельбы, разрывов гранат и мин ничего не слышу. Ощупываю руки, ноги, все туловище - повреждений нет, крови не видно, Слушаю, слушаю сердце. Оно молчит. Где же рана? И вдруг в огненных сполохах замечаю на лбу узкую струйку крови и черное круглое пятнышко…"

Это было 21 июля 1942 года на Шиловском плацдарме близ деревни Трушкино.

Фото: Центральный архив Министерства обороны РФ

Через три десятка лет после Победы студенты-поисковики Воронежского университета нашли у села Шилово, что неподалеку от Воронежа, братскую могилу и благодаря предпринятому ими настойчивому поиску установили имена тех, кто погиб там в бою и обрел последний приют в этой степи. Среди начертанных на стеле имен значится и это - Павел Винтман.

Похоронен Павел в братской могиле N113 в Воронеже.

Фото: Центральный архив Министерства обороны РФ

Архив Павла сохранился благодаря жене поэта Зинаиде Наумовне Сагалович-Винтман.

В 1960-е годы Павел был посмертно принят в члены Союза писателей Украины.

Публикации:

Павел Винтман. Голубые следы. Стихотворения. Письма с войны. Воспоминания о поэте. Киев, "Днипро", 1990.

Стихотворения Павла Винтмана

* * *

Мир был легкий и радостный. Может быть,

чуточку глупым,

Потому что за подвиги, за победы

над рвущимся сердцем

Был в награду не орден, а губы.

Мир был странный и -

мне и всем? - неизвестный.

Впрочем, я ведь не первый,

Называющий девушку песней,

А губы припевом.

* * *

Я не любил простых стихов

И опасался рифмы точной,

Я был до старости готов

Лепить узор капризных строчек.

Но в наши дни, перед грозой,

Когда невиданным боям быть,

Когда немыслим слов узор, -

Чертовски мужественны ямбы.

Беззвучная симфония

Короткий гром - глухой обвал,

Рожденье света и озона,

Далеких молний карнавал

Над четко черным горизонтом,

Родиться, вспыхнуть, ослепить,

Исчезнуть, не дождясь рассвета.

Так гаснут молнии в степи,

Так гибнут звезды и поэты.

* * *

Сад был синий, сад был розовый,

Сад был сон.

Захлестнуло сердце грозами,

Унесло.

Не забудь простого имени,

Помни грусть,

Я останусь жить, любимая,

Я вернусь.

У моей судьбы особая

Сердца нить -

Даже с смертью не способен я

Изменить.

* * *

Без жалоб мы пускаемся в дорогу,

И где-нибудь, на энском рубеже,

Последний шаг мы отдадим народу,

Последний вздох - оставленной жене.

Мы потому уверены в победе,

Нам потому неведом жалкий страх,

Что юность наша - с мужеством соседи,

Что нежность наша - ярости сестра…

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