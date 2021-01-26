Перед Открытым чемпионатом Австралии организуют дополнительный турнир - для теннисисток, которые попали на жесткий карантин и провели 14 дней в полной изоляции в гостиничных номерах.

Эти соревнования должны компенсировать неудобства, а главное - помочь набрать соревновательную форму, ведь спортсменки были лишены возможности проводить тренировки на корте. Кроме того, финалисткам пообещали устроить более поздний старт на Australian Open. "Большой шлем" начнется 8 февраля, а новый турнир пройдет с 3 по 7 февраля.

В нем примут участие 28 теннисисток, в том числе две россиянки - Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова, которая в последнем посте в соцсетях радовалась пылесосу (в номерах у "затворниц" никто не убирает). Также на жестком карантине находятся белоруска Виктория Азаренко, немка Анжелика Кербер, швейцарка Белинда Бенчич, украинка Марта Костюк.