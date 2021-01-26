Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Поэт, журналист. Родился в селе Атары Очемчирского района Абхазии. Окончил школу-девятилетку имени Н. Лакоба в Сухуми и два курса МГПИ им. Бубнова.
Работал редактором "Абхазиздата". Руководил сектором Союза советских писателей Абхазии. Первый сборник поэм "Страна растет" выпустил в 1932 году.
Призван в армию 27 октября 1939 года. Пропал без вести в первые дни войны.
Имя Леварса Квициниа занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького.
В РГАЛИ хранятся две фотографии поэта и его автобиография (Ф. 632. Оп.1. Ед. хр. 1675. Л. 8-9).
Публикации:
Антология абхазской поэзии. Москва, 1958