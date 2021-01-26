Песков назвал главную тему повестки отношений России и США

Продление Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - основная тема повестки российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Сейчас действительно осуществляются энергичные контакты, потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает. Поэтому требуются действительно энергичные контакты, энергичные усилия, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов телефонные переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана по ДСНВ.

"Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира", - заявил Песков.

Тема продления ДСНВ - сейчас основной вопрос на повестке двусторонних отношений, она действительно обсуждалась, также сказал пресс-секретарь президента.