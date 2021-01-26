Почему России не стоит опасаться дефицита продуктов

Дефицита продуктов в России не ожидается. И сдерживание цен не может это спровоцировать, уверены эксперты. Кроме того, за ситуацией следят федеральные органы власти - от минсельхоза до Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Карабут

ФАС усилила контроль за ценами на социально значимые продукты, сообщили в ведомстве. Факты повышения цен ведомство совместно с прокуратурой проверяет как в оптовом звене, так и в рознице. В декабре 2020 года проверки были проведены в нескольких регионах.

По данным СМИ, к регулированию цен на продукты может подключиться и Федеральная налоговая служба - ФНС запросила у отдельных пищевых предприятий прогнозы по ценам до конца года. Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, сахаре, хлебе, крупах и т.д.

Предпринятых правительством мер по стабилизации цен на отдельные продукты достаточно, считают в минсельхозе. Так, соглашения по фиксации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были подписаны в декабре 2020 года между производителями и торговыми сетями, соблюдаются в полной мере, заявил в Совете Федерации глава ФАС Максим Шаскольский.

В некоторых регионах их стоимость еще растет (на сахар - в 18, а на масло - в 50), обращает внимание советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. По ее мнению, мера, вероятно, быстрее сработала в регионах с развитым производством этих товаров. В остальных эффект от заморозки цен можно будет ощутить позднее из-за более длительной логистики и товарных запасов у поставщиков и торговых сетей, сделанных до подписания соглашения.

В минсельхозе напоминают: Россия обеспечивает внутренние потребности по всем социально значимым продуктам своими силами. Поводов опасаться дефицита каких-либо товаров нет. Ранее такое мнение высказали в Счетной палате. Там объяснили это возможным отказом производителей продавать продукцию по фиксированным ценам и вероятностью распространения госрегулирования на новые товары. Но в минсельхозе заверили, что этот вопрос не прорабатывается.

Слишком длительное искусственное занижение цен может стать причиной локальных дефицитов этих продуктов, соглашается Разумова. По этой причине соглашение действует только до конца I квартала 2021 года. Кроме того, по мнению эксперта, если даже где-то локальный дефицит и случится, его могут компенсировать товары-субституты, не обозначенные в соглашении. Например, рафинированное подсолнечное масло можно заменить нерафинированным или маслами из других культур (например, кукурузным), а сахар-песок - рафинадом.

Пошлины

На пшеницу повысили ставки

В качестве дополнительных мер поддержки внутреннего рынка и потребителей 26 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортных пошлин на зерновые. С 1 марта по 30 июня пошлины на пшеницу будут удвоены - с 25 евро до 50 евро за тонну. С 15 марта по 30 июня устанавливаются пошлины на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну).

Эти меры вместе с принятыми ранее должны в ближайшее время стабилизировать цены на зерно, считает министр экономического развития Максим Решетников. Но, если потребуется, минэкономразвития готово и дальше корректировать механизм регулирования экспорта зерновых, заверил он.

С июля будет введен механизм постоянной действующей пошлины, который должен сгладить влияние мировых цен на внутренний рынок. Полученные доходы будут направлены на поддержку растениеводов, пояснил министр.