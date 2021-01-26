- Срочно пришли мне средство от глистов из ветаптеки! - кричал в трубку мой друг Юджин из Бронкса. - У нас все кончилось! Пропадаем.

В США, чтобы лечиться от ковида, надо быть или очень богатым, или совсем бедным. С остальных клиники берут такие деньги, что и до старости, если она, конечно, наступит, не рассчитаешься. Банки охотно дают кредит. Госпитали пухнут от денег среднего класса. Им, работающим, страховка не покрывает все лечение. Поэтому расцвели советы в интернете и новые экзотические схемы лечения.

Один из них предлагает использовать центовое средство от глистов и прочих паразитов для домашних животных. Выпускаются таблетки для кошек и собак. И мазь для лошадей. Намеренно не называю препарат, чтобы не навредить. Без врача любые средства самолечения опасны. Но американские сайты полны советов и кишат отчетами о положительных результатах.

- У нас в аптеках осталась только мазь для лошадей. Таблетки все скупили. Раньше мазь стоила 3 доллара. Теперь 10. Но не в этом дело. Ее противно глотать. Кто-то намазывает на хлеб. Полтюбика вместе с кофе и половину перед сном. Противно, но жить хочется. Да и со счетом в банке тоже не хотелось бы расставаться, - продолжал Юджин.

- Передам, конечно, с оказией. А что, помогает?

- Еще как! Только закашляешь, так сразу бутерброд в рот.

Я крепко задумался. Неужели глистогонное и вправду спасает от ковида? На всякий случай я и себе купил пару пачек. А вдруг? Спасибо, мой пушистый друг!