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26.01.2021 22:25
Рубрика: В мире

Плацебо Юджина

Текст: Юрий Снегирев (обозреватель)
Российская газета - Неделя № 16(8367)
- Срочно пришли мне средство от глистов из ветаптеки! - кричал в трубку мой друг Юджин из Бронкса. - У нас все кончилось! Пропадаем.

В США, чтобы лечиться от ковида, надо быть или очень богатым, или совсем бедным. С остальных клиники берут такие деньги, что и до старости, если она, конечно, наступит, не рассчитаешься. Банки охотно дают кредит. Госпитали пухнут от денег среднего класса. Им, работающим, страховка не покрывает все лечение. Поэтому расцвели советы в интернете и новые экзотические схемы лечения.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Один из них предлагает использовать центовое средство от глистов и прочих паразитов для домашних животных. Выпускаются таблетки для кошек и собак. И мазь для лошадей. Намеренно не называю препарат, чтобы не навредить. Без врача любые средства самолечения опасны. Но американские сайты полны советов и кишат отчетами о положительных результатах.

- У нас в аптеках осталась только мазь для лошадей. Таблетки все скупили. Раньше мазь стоила 3 доллара. Теперь 10. Но не в этом дело. Ее противно глотать. Кто-то намазывает на хлеб. Полтюбика вместе с кофе и половину перед сном. Противно, но жить хочется. Да и со счетом в банке тоже не хотелось бы расставаться, - продолжал Юджин.

- Передам, конечно, с оказией. А что, помогает?

- Еще как! Только закашляешь, так сразу бутерброд в рот.

Я крепко задумался. Неужели глистогонное и вправду спасает от ковида? На всякий случай я и себе купил пару пачек. А вдруг? Спасибо, мой пушистый друг!

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