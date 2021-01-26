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26.01.2021 16:00
Рубрика: Экономика

Почта России закупила почти 5 тысяч постаматов

Текст: Ирина Алпатова
Клиенты Почты России смогут получать посылки в постаматах и партнерских пунктах выдачи. В 2021 году почтовую сеть ждет переформатирование, рассказал глава Почты России Максим Акимов в интервью "РГ".

"Сейчас у почты нет современных форматов - например, постаматов. В планах - развитие собственной постаматной сети. Есть действующий контракт на поставку 4,8 тысячи постаматов", - сообщил он.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Компания уже определилась с локациями - это наиболее проходимые места, такие как магазины и транспортные узлы. В 2021 году Почта России будет поэтапно выводить постаматы на рынок, отслеживая их влияние на трафик. По данным почты, на данный сервис есть большой запрос со стороны клиентов. "Если это будет хороший, правильный продукт, правильная локация, безболезненный опыт взаимодействия с устройством (удобно, информативно, с возможностью работать через приложение) - это будет работать и давать экономический эффект", - сказал Акимов.

Почта также планирует развивать пункты выдачи заказов, чтобы разделить потоки покупателей онлайн-магазинов и тех, кто приходит на почту отправлять десятки заказных писем. Это позволит уменьшить очереди в почтовых отделениях и сделать получение заказов быстрым и удобным.

"Сейчас у нас слабое проникновение в 37 городах "500 тысяч плюс", и мы хотели бы его, как минимум, удвоить. Мы должны прирастать точками в новых районах застройки, к примеру. То есть где-то мы будем уходить в мобильные отделения, где-то - будем передавать под партнерскую сеть. Все это прописано в стратегии развития "Почты России", которую мы сейчас обсуждаем", - пояснил Акимов.

Полностью интервью с главой Почты России Максимом Акимовым читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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