Почта России запустит электронную доверенность на получение посылок

Клиенты Почты России смогут оформлять электронную доверенность на получение посылок в один клик прямо из мобильного приложения почты. Об этом рассказал глава компании Максим Акимов в интервью "РГ". Сейчас для того, чтобы вашу почту мог забрать кто-то из родных, требуется бумажная доверенность.

Новый сервис появился по клиентскому запросу, рассказал Акимов. Почта также готова внедрить продление срока хранения посылки в почтовом отделении и переадресацию посылки из одной точки в другую.

"Если посылка не достигла логистической точки, где возникает развилка, мы готовы это делать для клиента бесплатно. Если она уже приехала в отделение, конечно, это потребует дополнительных затрат, но нам важно дать клиентам такую возможность", - рассказал руководитель почты.

Развитие цифровых сервисов для клиента - основной тренд в работе Почты. В 2020 году бюджет на цифровизацию вырос на 77%, а в 2021 году увеличится еще на 43%. "Мы активно инвестируем в цифровые технологии. Конечно, это будет стоить нам ресурсов. Почта - это организация, которая ввиду своего масштаба вынуждена считать каждый рубль. Но тем не менее цифровизация - это направление, на которое мы экономить не будем", - подчеркнул Акимов.

В 2020 году Почта внедрила оплату по карте за услуги третьих лиц (ранее это было недоступно) и цифровую подписку на издания.

Полностью интервью с главой Почты России Максимом Акимовым читайте в ближайшем номере "РГ".