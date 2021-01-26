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26.01.2021 16:30
Рубрика: Экономика

Почта России запустит электронную доверенность на получение посылок

Текст: Ирина Алпатова
Клиенты Почты России смогут оформлять электронную доверенность на получение посылок в один клик прямо из мобильного приложения почты. Об этом рассказал глава компании Максим Акимов в интервью "РГ". Сейчас для того, чтобы вашу почту мог забрать кто-то из родных, требуется бумажная доверенность.

Новый сервис появился по клиентскому запросу, рассказал Акимов. Почта также готова внедрить продление срока хранения посылки в почтовом отделении и переадресацию посылки из одной точки в другую.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
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"Если посылка не достигла логистической точки, где возникает развилка, мы готовы это делать для клиента бесплатно. Если она уже приехала в отделение, конечно, это потребует дополнительных затрат, но нам важно дать клиентам такую возможность", - рассказал руководитель почты.

Развитие цифровых сервисов для клиента - основной тренд в работе Почты. В 2020 году бюджет на цифровизацию вырос на 77%, а в 2021 году увеличится еще на 43%. "Мы активно инвестируем в цифровые технологии. Конечно, это будет стоить нам ресурсов. Почта - это организация, которая ввиду своего масштаба вынуждена считать каждый рубль. Но тем не менее цифровизация - это направление, на которое мы экономить не будем", - подчеркнул Акимов.

В 2020 году Почта внедрила оплату по карте за услуги третьих лиц (ранее это было недоступно) и цифровую подписку на издания.

Полностью интервью с главой Почты России Максимом Акимовым читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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