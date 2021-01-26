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26.01.2021 09:19
Рубрика: Власть

Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств

Текст: Елена Березина
Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств, в котором 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные - средний и ниже среднего. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко. Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Дмитрий Чернышенко. Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Дмитрий Чернышенко. Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Он напомнил, что критериями оценки были исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральными органами власти.

Фото: iStock
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"В рамках выполнения поручения президента о цифровизации госуправления мы в течение года выстраивали системную работу в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. РЦТ изначально были представлены четкие и понятные критерии оценки их деятельности. По итогам подготовлен сквозной рейтинг, и это объективная картина, - приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера. - В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям".

Кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года составит более 15% (из 62 РЦТ - 10 будут заменены). Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения, добавил он.

"Это сигнал для всей цифровой отрасли, которая сегодня активно набирает обороты. Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране", - отметил вице-премьер.

Среди лидеров рейтинга - Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие.

Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и ряд других ведомств.

Низкие показатели - Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и другие.

Руководители цифровой трансформации назначаются на позиции заместителя главы министерства, ведомства, а если речь идет о субъекте РФ - не ниже заместителя главы региона или заместителя руководителя регионального органа исполнительной власти.

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