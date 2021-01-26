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26.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Поднимется ли курс евро до 100 рублей

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В понедельник рубль сдавал позиции третью торговую сессию подряд. Это важный показатель силы продаж, ведь рубль проседал после старта активных торгов при весьма благоприятном внешнем фоне: рынки росли, а доллар сдавал позиции к наиболее популярным мировым валютам.

Фото: iStock
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USDRUB устремилась в область 76, где находится промежуточное сопротивление. В конце декабря USDRUB делала аналогичный скачок, пройдя за три сессии путь от 72,9 до 76,9. Тот прыжок был связан по большей части с рыночной низкой ликвидностью во время католического Рождества.

Стоит обратить внимание, что с марта прошлого года уход выше 76 трижды открывал дорогу на 80, а один раз до 77,5. Снижение под эту отметку, напротив, предшествовало спаду ниже 73.

Локально технический анализ на стороне "быков". Во-первых, USDRUB долго билась об область вокруг 73, сформировав локальное дно. Резкий рывок вверх от области локальных минимумов заставляет рассматривать высокие шансы на дальнейший рост после долгого затишья.

Дополнительный фактор - возвращение курса выше 200- и 50-дневной средних. Это явный сигнал, что рынок пока стремится остаться в рамках восходящего тренда в паре.

В случае санкционных угроз и возвращения интереса к доллару, он имеет потенциал вновь забраться в область 80 в перспективе двух недель, уйдя к 77 к концу этой недели.

Фото: istock
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Если же смотреть дальше, все же пока выше шансы, что несмотря на потенциальные трудности рубля, доллар прочно стоит на рельсах многолетнего ослабления. В пользу этого говорят как экстремальное давление на процентные ставки со стороны ФРС США, так и обильные стимулы правительства США, которые увеличивают объем долларов в финансовой системе и накапливают проблемы в виде высокого долга. В этих условиях американская валюта хоть и способна на резкий взлет, вряд ли сумеет остаться на этой траектории долго.

Несмотря на плохую краткосрочную динамику, рублю вполне по силам вернуться к отметкам вблизи 70 в первом квартале и стабилизироваться у 72 в течение года.

EURRUB в понедельник подошел вплотную к 92, и в случае дальнейшего давления на рубль способен быстро отправиться переписывать исторические максимумы вблизи 94 с промежуточной целью на 92,9. Устойчивый выход в область 95-100 возможен лишь при по-настоящему жестком санкционном давлении на всю российскую экономику и финансовый сектор - в противовес имеющимся сигналам персональных санкций.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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