Попова: Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к "британскому" штамму

Роспотребнадзор продолжает исследование "британского" штамма коронавируса, в том числе проверяет новую тест-систему, способную распознавать его, сказала глава ведомства Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

"Уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается, очень эффективен и противодействует "британскому" штамму, который имеет определенные мутации", - заявила главный санитарный врач станы. Этот результат, по ее словам, внушает оптимизм.