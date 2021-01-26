Президент Таджикистана заявил о ликвидации коронавируса в стране

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 26 января в послании парламенту, что в стране "ликвидировано инфекционное заболевание COVID-19". Выступление главы государства транслировали местные телеканалы.

При этом президент призвал продолжать соблюдать введенные ранее правила личной защиты, "уделять серьезное внимание соблюдению правил личной и общественной гигиены, беречь друг друга".

Ранее о выявлении новых случаев коронавируса минздрав Таджикистана сообщал 10 января.

Всего за время пандемии в стране было зафиксировано, по официальной статистике, 13 308 случаев заболевания, скончались 90 человек.