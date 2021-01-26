Путин 27 января посетит Музей Победы

В день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда Владимир Путин посетит Музей Победы на Поклонной горе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы выставку "Подвиг народа". Это масштабный интерактивный проект из почти 7 тысяч экспонатов, 22 фильмов-реконструкций, уникальных трехмерных панорам. Он воссоздает историческую реальность того времени и показывает вклад всего советского народа в Победу.

Путин также даст старт онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". Она посвящена блокаде Ленинграда и подвигу его жителей.