Путин и Байден провели деловой и откровенный разговор

Лидеры выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни будут завершены процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.
Путин и Байден рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.
Затрагивалась также тема выхода США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения СВПД по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
Лидеры условились о поддержании контактов. Как сообщили в Кремле, разговор был деловой и откровенный.