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26.01.2021 22:01
Рубрика: Власть

Путин и Байден провели деловой и откровенный разговор

Текст: Кира Латухина
Сегодня Владимир Путин по телефону поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Российский лидер заявил, что нормализация отношений между двумя державами отвечала бы интересам обеих стран и - с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Россия готова незамедлительно вступить в контакт с США по продлению ДСНВ

Лидеры выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни будут завершены процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Путин и Байден рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

Затрагивалась также тема выхода США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения СВПД по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Лидеры условились о поддержании контактов. Как сообщили в Кремле, разговор был деловой и откровенный.

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Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Договор об СНВ Россия и США

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