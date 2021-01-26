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26.01.2021 19:19
Рубрика: Общество

Дипломат и патриот

Ушел из жизни Сергей Приходько
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Во вторник стало известно о том, что скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько. Ему было всего 64 года. Выдающийся дипломат и государственный деятель, Приходько работал и в Кремле, и в Белом доме, и в МИД.
Сергей Приходько. Фото: Михаил Самошкин Сергей Приходько. Фото: Михаил Самошкин
Сергей Приходько. Фото: Михаил Самошкин

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. В 1980 году окончил МГИМО и до 1997 года работал в структурах министерства иностранных дел. Весной 1997 года перешел на работу в Кремль, став помощником президента по международным вопросам. В сентябре 1998 года назначен замглавы кремлевской администрации, в 1999-2004 годах работал заместителем руководителя администрации президента - начальником Управления президента по внешней политике.

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С марта 2004 года по 2012 год Приходько занимал должность помощника президента, затем перешел в Белый дом - где работал первым заместителем руководителя аппарата правительства, а затем, весной 2013 года, вице-премьером - руководителем аппарата правительства. В мае 2018 года был назначен первым замглавы аппарата правительства, а 29 января 2020 года стал помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Свои соболезнования семье и близким Сергея Приходько выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, руководители федеральных органов власти.

Авторитет Сергея Эдуардовича был поистине непререкаемым

Все они вспоминают о Приходько как о талантливом дипломате, успешном администраторе, государственном деятеле, человеке, который сочетал в себе черты высокого чиновника и яркой Личности. "В основе всех его достижений были эрудиция, мудрость, глубина и свобода мышления, благодаря которым он находил оптимальные решения самых сложных проблем. Авторитет Сергея Эдуардовича был поистине непререкаемым", - считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Сергея Приходько:

"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой.

Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько - человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы.

Особо отмечу его вклад в укрепление внешнеполитических позиций России. В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно. Превыше всего ставил интересы страны.

Светлая память о Сергее Эдуардовиче Приходько навсегда сохранится в наших сердцах".

Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Приходько:

"Многие годы Сергей Эдуардович работал на ответственных государственных постах. В министерстве иностранных дел, администрации президента России и правительстве Российской Федерации проявил себя профессионалом высочайшего класса, внес значимый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление позиций нашего государства на мировой арене. Он блестяще владел искусством дипломатии, досконально разбирался в тонкостях внешнеполитических процессов, всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы России. Во главе аппарата правительства Сергей Эдуардович Приходько обеспечивал эффективную работу органов исполнительной власти по выполнению стратегических задач, направленных на развитие экономики и социальной сферы, многое сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования в Российской Федерации.

Сергей Эдуардович Приходько отличался уникальными личными и деловыми качествами, сильным характером, принципиальностью. И при этом всегда с теплотой и искренностью относился к людям. Таким он и останется в сердцах всех, кто его знал и уважал".

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