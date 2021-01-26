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26.01.2021 15:23
Рубрика: Власть

Путин назвал Приходько человеком большого таланта

Текст: Кира Латухина
Сергей Приходько был ярким представителем дипломатической школы, человеком большого таланта и душевной щедрости, написал президент Владимир Путин в телеграмме соболезнования. Сегодня стало известно, что Приходько ушел из жизни в возрасте 64 лет.
Сергей Приходько. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Сергей Приходько. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Сергей Приходько. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Михаил Самошкин
Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Владимир Путин подчеркнул, что Приходько превыше всего ставил интересы страны. Президент особо отметил его вклад в укрепление внешнеполитических позиций России. "В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно", - подчеркнул Путин.

Приходько был человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем отечественной дипломатической школы, написал президент. Его широчайший кругозор и управленческий опыт были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы.

Президент назвал уход из жизни Приходько невосполнимой утратой.

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