Путин назвал Приходько человеком большого таланта

Сергей Приходько был ярким представителем дипломатической школы, человеком большого таланта и душевной щедрости, написал президент Владимир Путин в телеграмме соболезнования. Сегодня стало известно, что Приходько ушел из жизни в возрасте 64 лет.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Владимир Путин подчеркнул, что Приходько превыше всего ставил интересы страны. Президент особо отметил его вклад в укрепление внешнеполитических позиций России. "В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно", - подчеркнул Путин.

Приходько был человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем отечественной дипломатической школы, написал президент. Его широчайший кругозор и управленческий опыт были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы.

Президент назвал уход из жизни Приходько невосполнимой утратой.