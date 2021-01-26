РАМТ покажет премьеру спектакля "Горе от ума"

Российский молодежный академический театр (РАМТ) готовит премьеру спектакля "Горе от ума". Режиссер - художественный руководитель театра Алексей Бородин. Первые показы состоятся уже в феврале.

В этом году РАМТ празднует самую что ни на есть круглую дату - 100 лет с момента своего основания. В 2021 году театр запланировал 11 премьер, одна из них - "Горе от ума". Этим спектаклем в постановке Алексея Бородина планировали открыть юбилейный сезон, но из-за пандемии первыми в январе вышли отложенные с весны "Повести Белкина" (четвертая часть) и "Деревня и я". Премьера "Горя от ума" пройдет 4 и 5 февраля.

- Грибоедов остро написал про компанию людей, которые создают удобный им способ жизни, где все роли розданы, а приоритеты расставлены, - рассказывает о спектакле Алексей Бородин. - Чацкий не готов принять такое положение вещей и потому остается один. Где он собирается найти "оскорбленному чувству уголок" - вот в чем вопрос.

Роли репетируют несколько составов, однако к главным персонажам это не относится: Чацкого сыграет Максим Керин, Фамусова - Алексей Веселкин, Молчалина - Даниил Шперлинг, Софью - Ирина Таранник, Лизу - Дарья Семенова, Скалозуба - Александр Рагулин.