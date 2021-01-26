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26.01.2021 10:43
Рубрика: Культура

Центр им. Вс. Мейерхольда отметит 30-летие премьерой спектакля Space X

Текст: Наталья Лебедева
Для Центра имени Всеволода Мейерхольда юбилей - это повод работать еще больше и усерднее. Вот и на этот год, уже тридцатый по счету, у театра грандиозные планы: поставить новый спектакль под рабочим названием Space X, открыть новую сцену, провести фестиваль экспериментальных театров Noname… О том, как театр планирует отметить свое 30-летие, на онлайн-пресс-конференции в ТАСС рассказал художественный руководитель ЦИМа Дмитрий Волкострелов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы решили подойти к этому юбилейному году не как к поводу праздновать, а как к поводу продолжить работу. И события, которые произойдут, конечно, имеют для нас большое значение. Но важно, что это не просто какие-то празднования, а это работа", - сказал он.

Фото: Пресс-служба Большого театра кукол.
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Так, уже вовсю идет подготовка нового спектакля под условным названием Space X, премьера которого намечена на 4-8 февраля. Волкострелов заверил, что постановка не имеет никакого отношения ни к Илону Маску, ни к космосу.

"Это спектакль о пространстве. Это премьера театра Post, там много авторов, и я в том числе. Мы давно думали, размышляли и хотели сделать спектакль об архитектуре и в процессе этого размышления пришли к выводу, что интересно сделать спектакль о пространстве, в котором мы находимся прямо сейчас, и дать голос этому пространству", отметил худрук театра.

В мае в ЦИМе запланированы гастроли Александринского театра.

"Очень здорово и лестно, что именно в мае мы приедем на гастроли, потому что 30 мая - день рождения Центра имени Мейерхольда. И поэтому очень хорошо, что мы приедем в этот период", - рассказывает основатель театра, а ныне президент ЦИМа и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Столичные зрители увидят сразу несколько премьерных спектаклей Александринки, которые будут специально адаптированы под пространство сцены Центра имени Мейрхольда. Среди них спектакль "Дети солнца", который ставит главный режиссер Александринского театра Николай Рощин, и "Товарищ Кисляков" по мотивам одноименного романа Пантелеймона Романова в постановке Андрея Калинина.

Если не помешает пандемия, то в июне в ЦИМе пройдет фестиваль экспериментальных театров Noname, где планируют показать спектакли из Японии, Узбекистана и Казахстана. Также летом должна открыться новая сцене театра.

"В сентябре-декабре мы планируем проект, который называется POEHALi!. На нашей сцене выступят независимые экспериментальные театры из Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода и Казани. Такая длинная обменная гастрольная карусель, которую мы планируем запустить", - поделился планами Дмитрий Волкострелов.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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