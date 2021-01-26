В настоящее время очень обсуждаемой является тема введения в России цифрового рубля.

Вопрос введения цифровой валюты уже рассматривается и другими странами, такими как Китай, Швейцария, Япония. Некоторые из них уже начали ее тестирование, и вполне логично, что и в нашей стране не мог не подняться подобный вопрос.

Цифровой рубль в случае его введения станет третьей формой денежных средств наряду с наличными и безналичными денежными средствами и будет представлять собой форму, совмещающую функции двух других форм. То есть цифровой рубль будет обладать уникальным кодом, как банкноты, и одновременно не иметь физического носителя.

Храниться цифровые рубли будут в индивидуальных электронных кошельках, открытых в платежной системе Банка России.

Предполагается, что удобство в пользовании цифровым рублем будет заключаться в том, что он находится в безналичном виде, однако использовать его можно и в режиме офлайн, то есть нет необходимости в доступе к интернету. Доступен цифровой рубль будет всем: гражданам, бизнесу, государству. Основным ожидаемым плюсом должно стать снижение стоимости обслуживания, транзакций.

На первых этапах, конечно, не исключен низкий спрос у населения: обычно все новое не вызывает такого доверия, какое хотелось бы увидеть. Но эта проблема может быть решена только временем и активным информированием граждан об удобстве и выгодности по сравнению с другими формами.

Основным плюсом должно стать снижение стоимости обслуживания, транзакций

Если вспомнить, то несколько лет назад так же неохотно переходили на электронные способы оплаты, а теперь, наоборот, очень немногие пользуются наличными. Думаю, что со временем и цифровой рубль сможет стать таким же привычным.

Определенным риском является безопасность. Многие эксперты, рассматривающие тему цифровых денег, сомневаются в способности обеспечить необходимую степень защиты.

Я согласна, что это сложный вопрос, который требует большой работы. Даже сейчас, когда мы отовсюду слышим: "Если позвонят "специалисты банка" и попросят назвать данные банковской карты, ни в коем случае нельзя этого делать, это мошенники", - огромное количество людей становится жертвами подобных видов преступлений. И я не думаю, что здесь проблема социального информирования со стороны ответственных организаций. Это скорее вопрос доверчивости самих людей.

Думаю, в случае с цифровым рублем каждый сам будет решать, насколько он готов доверять системам безопасности, которые будут разработаны и обеспечены. Сейчас, не зная всех степеней обеспечения защищенности, сложно сказать, насколько существенны могут быть риски подвергнуться атаке мошенников.

Также некоторые банки выражают свою обеспокоенность, которая связана с тем, что электронные кошельки будут размещаться в платежной системе Банка России: для них это означает вероятный отток денег в связи с переходом граждан на использование новой формы валюты. Это беспокойство можно понять, потому что в таком случае Банк России станет, если можно так выразиться, монополистом в отношении цифрового рубля. И это будет являться темой для дальнейших обсуждений при принятии решений о цифровой валюте. Однако в любом случае нужно адаптироваться к новым технологиям.