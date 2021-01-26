Эксперты подсчитали регионы с раздельным накоплением отходов

Только на 34 предприятиях из 1500 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами глубина обработки позволяет извлечь из мусора более 20% фракций вторичных материальных ресурсов. Такие данные привела ППК "Российский экологический оператор" по результатам ежегодной инвентаризации объектов по обращению с отходами в России.

"В России функционирует более 200 объектов обработки (сортировки) отходов, на которых применяются ручные и автоматизированные технологические линии, - рассказали в ППК РЭО. - При этом доля автоматизированных линий с использованием различных видов динамических и магнитных сепараторов увеличилась по сравнению с 2019 годом. Их удельный вес в общем количестве проанализированных предприятий - более 50%".

Инвентаризация показала, что из отечественного оборудования сортировщики и переработчики отходов успешно применяют магнитные и баллистические сепараторы, а также роторные (валковые) и барабанные сепараторы, перфораторы ПЭТ и конвейерное оборудование.

При этом сохраняется потребность в импортных брикетировочных прессах для остатков сортировки, вихретоковых и баллистических сепараторах, разрывателях пакетов и оптических сепараторах. По информации ППК РЭО, такое оборудование в России пока не выпускают. Между тем цели национального развития предполагают, в том числе, максимальное использование в отрасли отечественного оборудования.

"В 71 субъекте Российской Федерации частично реализован переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов, - добавили в ППК РЭО. - Полный переход на раздельный сбор и транспортирование осуществлен в Москве и Московской области".