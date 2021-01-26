Оживление на рынке труда, традиционное для января, в 2021-м идет на фоне продолжающегося коронакризиса. Кто ищет работу, какие профессии и навыки наиболее востребованы - в обзоре "РГ".

Вышли на старт

Обновить или впервые опубликовать свое резюме в первой декаде января решили более 16 тысяч жителей Воронежской области. Об этом сообщили в аналитической службе крупнейшей в РФ онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Судя по статистике, на новогодних каникулах воронежцы чаще всего размещали резюме в профессиональных сферах "Продажи", "Начало карьеры, студенты", "Производство, сельское хозяйство", "Административный персонал" и "Транспорт, логистика". Именно эти категории наиболее востребованы в регионе как у соискателей, так и у работодателей. Абсолютные лидеры по популярности на протяжении нескольких лет - специалисты по продажам.

Среди тех жителей Воронежской области, которые решили сменить работу в начале года, чуть более половины - мужчины. Почти 60 процентов таких соискателей имеют трудовой стаж свыше шести лет. Четыре из 10 охотников за работой - люди в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый десятый - старше 50.

- Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, специалистов в производстве и IT, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто сейчас планирует сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. При поиске важно рассматривать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности. Интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы специалисты-многостаночники - например, химики, умеющие продавать, или программисты, способные писать простые и понятные широкой аудитории тексты, - пояснила ведущий менеджер HeadHunter по маркетингу и связям с общественностью Валерия Иванова.

Десятку январских вакансий с самыми высокими зарплатами в Воронежской области возглавило предложение для гендиректора, которому обещают от 100 до 500 тысяч рублей. Не менее привлекательной выглядит позиция главврача с ожидаемым доходом от 300 тысяч. Аналогичный заработок обещают ведущему специалисту по работе с ключевыми клиентами. Шесть вакансий в топе ориентированы на айтишников. Так, разработчик Senior Java сможет получать от 250 до 300 тысяч (причем трудясь удаленно), Lead Java developer или Senior/Middle Frontend developer - от 180 до 250. Немногим ниже планка для PHP-программистов (Team-lead) и Senior FrontEnd. Для программистов, желающих переехать в Санкт-Петербург, есть вакансия Senior Node.js developer с доходом до 230 тысяч рублей на руки. Если же вы хотите получать такую сумму, но не умеете кодить, можно попробовать себя в роли ведущего менеджера по продажам элитной недвижимости.

IT прокормят

И без того востребованные айтишники на фоне пандемии стали пользоваться еще большей популярностью. Взрывного роста зарплат в этой сфере ждать не приходится, золотые времена позади. Но спрос на специалистов, в особенности по e-commerce, остается стабильно высоким. По просьбе "РГ" ситуацию проанализировали в международной рекрутинговой компании Hays.

В 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, специалистов IT, а также на менеджеров по продажам

В 2020 году в России сохранялся высокий спрос на разработчиков ПО (backend, frontend), DevOps и специалистов в области автоматизации тестирования. Их зарплаты выросли не более чем на пять - десять процентов. Многие компании в 2020-м провели индексацию окладов, в том числе в связи с изменениями в экономике.

"Из-за пандемии популярность удаленной работы резко возросла, что привело к размытию территориальных границ и выравниванию зарплат среди разработчиков в Санкт-Петербурге и Москве. Многие компании отказались от формата больших офисов и опенспейсов. Замечен тренд на сокращение количества офисных рабочих мест и переход к формату коворкингов", - сообщили в Hays.

Еще одна тенденция - появление новых ролей на стыке технологий.

- Говоря о постоянно растущей и развивающейся сфере финтеха, можно отметить замедление роста компаний, занимающихся криптовалютой. При этом заметен стремительный скачок в развитии сектора е-commerce. Количество вакансий в этих областях растет, и тренд, по нашим оценкам, будет прогрессировать, - отметила консультант направления IT&Telecoms в Санкт-Петербурге Элиса Данильсон.

Одна из самых востребованных IT-профессий 2020 года - Java-разработчик. Многие крупные компании, в особенности из области финтеха и банкинга, буквально построены на этом языке программирования. С высокой вероятностью Java-разработка еще много лет будет находиться в топе популярных технических специальностей, поясняют в Hays.

В последние годы из числа лидеров также не выходит разработка на Python. Его считают лучшим в области машинного обучения, Deep Learning, искусственного интеллекта, веб-разработки и анализа данных.

- Предсказать развитие ситуации в 2021 году довольно сложно, но можно сказать, что снижения числа вакансий в сфере разработки ПО не предвидится. Спрос на специалистов в области backend- и frontend-разработки, тестировщиков и DevOps сохранится. Зарплаты, скорее всего, станутся на прежнем уровне, но будут стабильными, - подчеркнула старший консультант направления IT&Telecoms в Москве Екатерина Мельникова.

Опыт не главное

Что происходит в секторе массовых профессий, выяснили аналитики "Авито Работы". По их данным, в прошедшем году самыми востребованными группами были "Строительство", "Производство, сырье, с/х", "Продажи" и "Транспорт, логистика". На пятом месте оказалась категория для людей без опыта работы. И именно в ней наблюдался наибольший прирост по количеству вакансий. Также весомое увеличение произошло в категориях "Госслужба и НКО", "Строительство" и "Производство".

По абсолютному числу вакансий впереди были сферы продаж, производства, строительства, транспорта и логистики, а также автобизнес. Антилидером стала группа профессий "Искусство, развлечения", где объем предложения уменьшился почти на 20 процентов. Реже стали искать сотрудников в таких сферах, как бухгалтерия и финансы, консультирование, юриспруденция, маркетинг, банки и инвестиции.

Между тем соискатели стали смелее заявлять о себе на рынке труда. В целом по стране количество активных резюме на платформе "Авито Работы" выросло на 38 процентов к уровню 2019 года. В Воронеже - на 50. Однако это не означает, что соответственно увеличилось количество соискателей. Один и тот же человек мог в течение года искать работу несколько раз. Число вакансий в Воронежской области, по данным платформы, выросло на четверть, медианная зарплата - на семь процентов (до 32 тысяч рублей).

Чаще всего кандидаты искали работу в строительстве, производстве и АПК, продажах, транспортно-логистической сфере, а также на должностях, где опыт работы не имеет значения. Примечательно, что неквалифицированная работа стала оплачиваться на 14 процентов выше.

- Поскольку мы являемся площадкой для работников массовых профессий, поведение наших пользователей является отчасти зеркалом ситуации в экономике и обществе. Благодаря развитию сервисов доставки и онлайн-торговли в 2020 году произошел бурный рост количества вакансий, не требующих особенного опыта. Речь о курьерах, упаковщиках, грузчиках. Второй яркой характеристикой минувшего года можно назвать отток мигрантов. Строительная и производственная-сырьевая сферы столкнулись с нехваткой работников, поэтому компании увеличивали зарплатные предложения, - отметил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

Кстати

Служба исследований hh.ru узнала у российских работодателей (в том числе - из ЦФО), как они оценивают свое положение на рынке и чего ожидают от 2021 года. Почти 40 процентов респондентов заявили, что 2020-й был для них хуже предыдущего. Треть компаний переводила на дистанционный режим работы всех сотрудников, половина - только их часть. В каждой четвертой организации, где опробовали удаленку, люди продолжают работать в таком формате. Аналогичная доля работодателей вернула было персонал в офисы, однако затем вновь объявила о переходе на дистант.

Новые условия труда негативно отразились на деятельности 35 процентов компаний, участвовавших в опросе. Треть руководителей сообщила, что серьезных изменений не произошло. Позитивный эффект дистанционной работы отметило 18 процентов респондентов.

Больше половины компаний, где есть удаленные сотрудники, пока не знают, когда начнут работать по старинке. Называют разные сроки: март-апрель, май-июнь... Пятая часть респондентов в принципе не планирует отказываться от удаленки.

Каждый четвертый из опрошенных отметил, что в 2020 году пришлось сокращать штат. В то же время 44 процента заявили об увеличении числа работников. Две трети региональных компаний намерены набирать персонал в 2021 году, а 18 процентов предполагают урезать штатную численность.

У большинства компаний оклады сотрудников остались без изменений, в четверти случаев - выросли. Увеличение зарплат в 2021 году планирует 42 процента респондентов, еще 40 намерены оставить их на прежнем уровне.