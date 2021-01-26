Количество аварий в Москве за прошлый год снизилось на 15%

Количество дорожно-транспортных происшествий в Москве, в которых погибли или получили ранения люди, в прошлом году снизилось на 15% и составило 7 939, сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

Во многом на аварийность повлияли меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Эти меры добавили сложностей и сотрудникам ГИБДД. Перед подразделениями Госавтоинспекции ставились задачи по контролю за соблюдением участниками дорожного движения пропускного режима. Ежедневно в этих мероприятиях задействовалось свыше полутысячи автоинспекторов.

В целом, с поставленными задачами московская Госавтоинспекция справилась. Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9, - это самое минимальное значение социального риска за последние более чем 15 лет. Количество ДТП с участием детей снизилось на 31%, раненых детей - на 32%, погибших - на 40%.

Наиболее частым видом дорожных происшествий стали столкновения - 47% от общего количества ДТП. Следом за ними по популярности идут наезды на пешеходов - 33%.

Снизилось количество ДТП с участием такси (на 11%) и каршеринга (18%).

Анализ правонарушений, повлекших причинение вреда жизни и здоровью участников дорожного движения показал, что чаще всего водители не соблюдают дистанцию - это причина 23% случаев от общего количества аварий. Нарушение правил проезда пешеходных переходов стало причиной ДТП в 14% случаев, а несоответствие скорости конкретным условиям - в 13%.

Пешеходы в столице - тоже не ангелы. Переход проезжей части вне установленных мест стал причиной 69% ДТП с участием пешеходов. Неподчинение сигналам регулирования привело к 13% инцидентов с пешеходами. А неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения стал причиной 8% происшествий.