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26.01.2021 23:20
Рубрика: Происшествия

Сутки на яму

Аномальная погода привела к образованию выбоин на дорогах
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8366)
Согласно порталу "Наш город" только за последние два дня поступило более 240 жалоб жителей столицы на выбоины на дорогах. Как город латает зимой дыры в асфальте и куда обращаться водителям, если автомобиль получил повреждения, попав в одну из них, выяснил корреспондент "РГ".

По данным портала "Наш город", наибольшее число жалоб на дороги - 42, поступило с юга города, 33 - из центра и юго-востока, 32 - с востока. Ямы москвичи обнаружили на Третьем транспортном кольце в районе Хорошевской эстакады, Нижней Масловки, на Кутузовской и Волгоградской транспортных развязках. А еще на МКАД в районе Киевской и Боровской транспортных развязок, на шоссе Энтузиастов и Алтуфьевском шоссе, а также на дорогах районного и окружного значения, например, Русаковской, Преображенской набережных и других. Основная причина образования выбоин - переходы температуры через нуль, когда сначала замерзшая, а потом оттаявшая вода из крошечной щели на трассе может вырасти в гигантскую яму. Чаще всего это бывает в феврале и марте, но и зимой случается до 40 таких переходов. В этом сезоне, по данным метеобюро Москвы и области, их было уже 14, да и осадков больше нормы. Как рассказал "РГ" завкафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев, способствуют образованию ям на магистралях, помимо погоды, шипованная резина и нарушение водителями скоростного режима.

Опубликована статистика ДТП в Москве

- Посмотрите на дороги, ямы и колеи чаще возникают на крайних полосах, где выше скорость и едет грузовой транспорт, - сказал Васильев. - При высокой скорости шипы портят дорогу как наждак. В европейских странах, где разрешена шипованная резина, автомобилям снижают скорость, чтобы уменьшить трение. У нас, напротив, если разрешено 80 км в час, то едут на 10 км быстрее.

Все жалобы от жителей на дорожные ямы, а также сообщения от инспекторов ОАТИ или других ведомств передаются в ГБУ "Автомобильные дороги" или в аналогичные структуры при префектурах. Согласно регламенту, на устранение выбоины даются сутки. Ставят заплатки, по данным заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, из специальной литой смеси. Механизм прост и занимает около часа: рабочие вырубают поврежденное покрытие и заливают в него тягучий литой асфальт. Он заполняет все пустоты и застывает. Впрочем, в жару литой асфальт может начать плавиться, поэтому после установления теплой и сухой погоды на месте ямочного ремонта проводят полноценный.

При высокой скорости шипы на шинах портят дорогу как наждак

Как рассказала "РГ" адвокат Московской коллегии адвокатов Ирина Кузнецова, если машина попала в ДТП из-за нарушения дорожного покрытия, то с организации, отвечающей за дорогу, можно взыскать компенсацию на ремонт. Если водитель на дороге попал в яму, открытый люк и его автомобиль получил серьезные повреждения, нужно остановиться, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД. Затем зафиксировать все детали аварии. Прибывшие сотрудники полиции должны составить схему ДТП, протокол осмотра места происшествия и акт о выявленных недостатках дорожного покрытия, произвести фотосъемку. Стоит также обратить внимание на наличие или отсутствие знаков, предупреждающих о работах или опасном участке дороги. Получив документы из ГИБДД, водитель должен за три рабочих дня известить телеграммой предполагаемого ответчика о времени и месте проведения независимой экспертизы. Не всегда суды встают на сторону водителей, но прецеденты, когда такие дела выигрывают, есть.

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