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26.01.2021 11:29

Маршрут не проложен

Повышение стоимости проезда в курских автобусах обнажило проблемы пассажирских перевозок
Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 14(8365)
Частные перевозчики об очередном повышении цены на проезд в курских маршрутках объявили аккурат перед началом первой рабочей недели года. Теперь вместо прежних 18 рублей пассажир должен заплатить за поездку 21. Значительная часть пассажиров рада бы заплатить и больше, да только за высокое качество обслуживания.
Горожане рассчитывают, что отжившие свой век крошечные маршрутки наконец заменят на на комфортные низкопольные автобусы. Фото: РусланЖуркин Горожане рассчитывают, что отжившие свой век крошечные маршрутки наконец заменят на на комфортные низкопольные автобусы. Фото: РусланЖуркин
Горожане рассчитывают, что отжившие свой век крошечные маршрутки наконец заменят на на комфортные низкопольные автобусы. Фото: РусланЖуркин

Обсудить сложившуюся ситуацию решили все вместе: чиновники, перевозчики и общественные активисты. Председатель профильного комитета Владимир Муравьев заметил: проблем в транспортной отрасли накопилось столько, что решать их придется еще очень и очень долго, а чтобы эти решения устроили всех, и нужен диалог.

Фото: iStock
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- Наша организация существует 18 лет, - начал разговор предприниматель Сергей Брусенцев. - И последний раз тарифы в коммерческом общественном транспорте изменялись в 2018 году, но за этот период значительно увеличились цены на ремонтные работы, ГСМ и прочее. Нам пришлось приобрести контрольно-кассовые аппараты. При этом во время пандемии пассажиропоток уменьшился. Мы потеряли пять маршрутов на окраине города: люди просто не выдержали и бросили этот бизнес.

Он подчеркнул, что ситуация в отрасли ухудшается в каждым годом и привел в пример конкурсы на обслуживание маршрутов: раньше предприниматели в очередь выстраивались, теперь - на некоторые даже и одного участника не заявляется.

- Необходимость увеличения тарифа будет способствовать поддержанию транспортных средств в технически исправном состоянии, - добавил он. - А также - обновлению подвижного состава на современные комфортабельные автобусы. В 2018 году парк обновлялся - каждый квартал покупали единицу транспорта, но теперь такой возможности нет. А нам большинство автобусов нужно менять на новые: 15 лет они отслужили. А цены выросли. Раньше новый микроавтобус стоил 1,5 миллиона, а сейчас - 2,5. Нам надо хотя бы как-то продержаться. Еще немного - и вы пешком ходить будете.

Ситуацию могут исправить брутто-контракты: перевозчик получает деньги за обслуживание пассажиров по графику, но рискует деньгами за опоздания

Курский активист Олег Погожих заметил, что большие надежды горожане возлагают на разработанную Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта схему пассажирских перевозок. Она предполагает разделение на магистральные и подвозящие маршруты, пересадка между которыми будет бесплатной. По первым пустят автобусы большой вместимости, а маленькие оставят в приоритете на подвозящих.

- И в этом случае тот тариф, который существует, и при нашем желании комфортных поездок - это получается недооцененный тариф, - уточнил Погожих. - Даже если взять одну пересадку - сейчас в такой ситуации человек платит за проезд минимум 34 рубля (если едет на муниципальном транспорте по 17 рублей - прим. "РГ"). Нам надо определиться - мы хотим ездить дешево или комфортно?

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Эксперты НИИАТ, разрабатывавшие новую маршрутную сеть, без которой, к слову, город не получит поддержку из федерального центра на обновление подвижного состава, проанализировали и тарифную политику в отрасли. Представитель института Татьяна Михеева отметила, что цена на проезд в Курске последнее время оставалась самой низкой в Центральной России.

- Хорошо это или плохо? С одной стороны, услугу нужно сделать максимально доступной, - отметила она. - С другой - есть социальный стандарт качества транспортного обслуживания, согласно которому на эти цели пассажир не должен тратить более 8 процентов дохода. В Курске этот показатель составляет 4 процента. Я не говорю, что нужно повышать тариф, но сейчас он объективно занижен.

Перевозчикам посочувствовали,но согласиться с ними полностью не смогли. Общественный активист Кирилл Киреев обратил внимание на состояние общественного транспорта в городе.

- Изношенная резина, облупившаяся краска, битые ступеньки, - отметил он и напомнил, что и в те времена, которые предприниматели теперь вспоминают с грустью в голосе , все было точно так же.

Другие представители пассажирского сообщества тоже говорили о том, что хочется уже видеть в городе комфортный транспорт - низкопольные автобусы, теплые, вместительные. А не тот бесконечный парад крошечных маршруток, которые выстраиваются медленной гусеницей в час пик по улице Ленина. А на окраинах автобусы порой приходится ждать по часу, замерзая на остановке.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Примечательно, что предприниматели уже успели приобрести подобный "транспорт мечты."

- Летом прошлого года я купил низкопольные автобусы, - рассказал Александр Белоусов. - И хочу сказать, что они дорогие не только при покупке, но и в обслуживании. И даже тариф в 21 рубль - это не решение вопроса.

Активисты, в свою очередь, заговорили о моментах нефинансовых: водители гоняют по дорогам друг за другом, курят на рабочем месте, огрызаются в ответ на справедливые замечания.

Татьяна Михеева отметила, что все это легко исправить брутто-контрактами: перевозчик получает деньги за транспортное обслуживание пассажиров по графику и определенному маршруту, а штрафуется за опоздания и прочие проступки. По ним могут работать как муниципальные, так и частные перевозчики, только вот вектор развития отрасли пассажирского транспорта в целом показывает устойчивый тренд на укрупнение - вместимости машин, транспортных компаний, инфраструктуры для обслуживания. Вырастает ли при этом тариф? Хороший вопрос.

- Давайте вы будете по 25 рублей платить, так мы вам тут же новых автобусов нагоним, - предложил Сергей Брусенцев.

Участники встречи то и дело поглядывали на слайд презентации НИИАТ - с ценами на проезд в разных городах ЦФО. В этом отношении пример соседнего Белгорода, где цена еще в прошлом году выросла до 25 рублей при оплате наличными - кажется весомым аргументом. Только вот белгородскую агломерацию обслуживает единый оператор, владеют которым два муниципалитета. Они и диктуют требования: железный график, чистота в салоне, никаких перекуров на ходу, а при оплате картой тариф даже ниже курского - 20 рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

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