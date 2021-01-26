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Текст:   Александр Мелешенко 
23:22 26.01.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8366)

Не попасть на счетчик

Мораторий кончился, данные с просроченных приборов больше не принимают

Столичные власти напомнили москвичам о необходимости вовремя поверить бытовые счетчики. Дело в том, что с весны прошлого года до 1 января на поверку действовал мораторий - это была одна из мер по борьбе с распространением коронавируса, ведь для проверки прибора нужно приглашать домой мастера. С боем новогодних курантов мораторий закончился, однако многие москвичи об этом забыли, что может обернуться для них неприятным сюрпризом.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пока мораторий действовал, управляющие компании и поставщики ресурсов принимали показания даже счетчиков с истекшим межповерочным интервалом, который составляет обычно около пяти лет. Но с января данные "просроченных" счетчиков больше не принимают - забывшие о поверке горожане теперь экстренно выясняют, как же сделать поверку.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что осенью прошлого года начали действовать новые правила. "Законную силу теперь имеет лишь электронная запись о поверке в едином реестре Росстандарта. Вносить ее могут только аккредитованные компании, их список есть на сайте Росаккредитации fsa.gov.ru", - объяснили в ведомстве.

Найти компанию для поверки вы можете и самостоятельно - в Сети и на досках объявлений домов много рекламы таких организаций. Главное, чтобы они были аккредитованы - проверить это можно на том же сайте, указав название компании или ее ИНН. Первому попавшемуся такую операцию лучше не доверять - деньги с вас возьмут, а вот поверенным счетчик считаться не будет. Неслучайно поверкой часто прикрываются мошенники.

Касается все это прежде всего водяных счетчиков. За исправность приборов учета электроэнергии с 1 июля прошлого года несут ответственность электросетевые компании - поверку они должны делать сами, причем бесплатно. Беспокоиться о поверке газовых счетчиков должны владельцы, но такие приборы стоят далеко не у всех. Обращаться для любых манипуляций с газовым оборудованием нужно в "Мосгаз".

Что же будет, если о поверке вы все-таки забыли? Это ударит по вашему кошельку. С 1 числа после месяца, когда нужно было проверить исправность прибора, вам будут считать расход воды по средним показаниям ваших счетчиков за последние полгода. Но лишь на протяжении трех месяцев. С четвертого будут считать по нормативу, да еще и с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив в столице сейчас - почти 7 м3 холодной воды на человека в месяц и чуть больше 4,7 м3 горячей воды.

Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона

Где узнать срок ближайшей проверки своего счетчика? В Мосжилинспекции рассказали, что дата первичной поверки, а также межповерочный интервал указываются в техпаспорте к прибору. Кроме того, узнать эту информацию можно в центрах госуслуг "Мои документы", личном кабинете на портале mos.ru возле поля для ввода показаний счетчика или на самой платежке в верхнем информационном поле. Стоит поверка для одного водяного счетчика обычно в районе тысячи рублей, точную цену нужно узнавать в компании, с которой вы собираетесь заключить договор.

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