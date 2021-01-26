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26.01.2021 11:07
Рубрика: Общество

Москвичей пригласили в школу социального волонтерства

Текст: Ирина Огилько

В столичном центре "Моя карьера" открывается школа социального волонтерства. Семинары и тренинги будут вести специалисты добровольческого движения. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Более 100 тысяч добровольцев зарегистрированы в центре "Мосволонтер"

Как отмечает портал, это третий сезон работы школы социального волонтерства. В прошлом году в ней занимались более двух тысяч москвичей.

"Школа социального волонтерства - это проект, объединяющий добровольные начинания активных жителей столицы и социально ориентированных НКО. Совместно с партнерскими некоммерческими организациями мы предоставляем возможность каждому человеку, кто чувствует в себе потребность помогать, выбрать для себя надежную организацию для добрых дел. В то же время НКО получают подготовленных помощников, нацеленных на ответственную работу", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Напомним, что в прошлом году волонтеры помогли десяткам детских больниц, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных учреждений. Добровольцы помогали персоналу заведений: организовывали прогулки, проводили творческие занятия, а также общались и играли с подопечными, делая их жизнь ярче.

Записаться можно на портале школы (соцволонтерство.москва).

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