Москвичей пригласили в школу социального волонтерства

В столичном центре "Моя карьера" открывается школа социального волонтерства. Семинары и тренинги будут вести специалисты добровольческого движения. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Как отмечает портал, это третий сезон работы школы социального волонтерства. В прошлом году в ней занимались более двух тысяч москвичей.

"Школа социального волонтерства - это проект, объединяющий добровольные начинания активных жителей столицы и социально ориентированных НКО. Совместно с партнерскими некоммерческими организациями мы предоставляем возможность каждому человеку, кто чувствует в себе потребность помогать, выбрать для себя надежную организацию для добрых дел. В то же время НКО получают подготовленных помощников, нацеленных на ответственную работу", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Напомним, что в прошлом году волонтеры помогли десяткам детских больниц, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных учреждений. Добровольцы помогали персоналу заведений: организовывали прогулки, проводили творческие занятия, а также общались и играли с подопечными, делая их жизнь ярче.

Записаться можно на портале школы (соцволонтерство.москва).