Москвичи стали чаще покупать игрушки против стресса

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще остальных в стране покупают антистресс-игрушки. Спрос на них в этом январе оказался максимальным за три года, подсчитали аналитики "AliExpress Россия".

По данным компании, выросла популярность игрушек и в сравнении с минувшим декабрем - спрос подскочил на 60%. Самые активные покупатели живут в двух столицах. И это неудивительно - и Москва, и Петербург часто ассоциируются с сумасшедшим ритмом жизни и большим числом трудоголиков. Как оказалось, жители мегаполисов предпочитают бороться со стрессом с помощью сквиша - так называют игрушку, которая после сжатия руками медленно восстанавливает свою форму. В сравнении с прошлым годом она стала популярнее вдвое. Снова проснулся интерес к фиджет-спиннерам - проще говоря, это вертушки для пальцев. Их продажи подскочили более чем в два раза. Фиджет-роллер - еще одна игрушка против стресса с экстравагантным именем - продавалась в 4,5 раза чаще. На треть увеличился спрос на антистресс-кубики. Рейтинг же продаж и в 2020-м, и в первом месяце 2021-го возглавил переворачивающийся кинетический спиннер. Следом идут сквиш-плитка с шариками для надавливания и вращающийся гироскоп с LED-подсветкой. Москвичи готовы тратить на них в среднем от 100 до 500 рублей.

Всплеск интереса к антистрессовым игрушкам эксперты AliExpress объясняют адаптацией к рабочему графику после новогодних каникул и тревогой за будущее из-за пандемии. Психолог Мария Мазурина считает: покупая игрушки, люди пытаются побороть хандру. В январе, по ее словам, организм слабее всего - сказываются дефицит витаминов и короткий световой день. Поэтому уже в феврале, говорит она, психоэмоциональное здоровье стабилизируется. Конечно, свой след оставляют и продолжительные праздники. "Повышенное употребление алкоголя, нездоровое питание, переедание, отсутствие физических нагрузок, неправильная организация отдыха в целом - все ведет к психическому и физическому истощению, - рассказала "РГ" Мария Мазурина. - Это отражается и на гормональной системе". Многие из-за этого долго вкатываются в рабочий процесс. Особенно сильно страдают те, кто сразу "окунается" в работу с головой.