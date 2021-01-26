На Большой кольцевой линии подземки до конца года откроется 11 новых станций

Станция открывается
Строительство подземки, которую столица активно развивает последнее десятилетие, не остановила даже пандемия коронавируса. Строители продолжали прокладывать новые линии, возводить новые станции, обустраивать и делать более комфортными действующие. И вот результат: БКЛ, как вошло в обиход пассажиров название второго московского кольца, уже на выходе, через два года ее планируется запустить полностью.
Впервые примут в этом году пассажиров станции "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино". Расположены они на южном и юго-западном секторах Большого кольца.
В большинстве этих районов метро уже есть, но в городе с 15-миллионным населением лишними новостройки точно не будут. И хотя из-за коронавируса в вагонах под землей стало гораздо свободнее, так как многие горожане, опасаясь заразиться, вернулись за руль своих иномарок и пользуются чаще такси, эксперты предсказывают: к осени пассажиропоток в подземке восстановится.
Вакцинация набирает темп, и эпидемиологическая ситуация в городе на глазах улучшается. Вирус отступит, и москвичи, конечно же, предпочтут снова быстро передвигаться по городу в комфортных современных вагонах, чем толкаться в пробках на дорогах. А вот для жителей четырех районов БКЛ привела или еще приведет метро впервые. В частности, еще недавно в Нижегородский можно было добраться только по МЦК или на автобусе. С открытием метростанции "Нижегородской", объединившей Некрасовскую линию с Большой кольцевой, у них появилась альтернатива. Своя станция - "Аминьевская" появится и у жителей района Очаково-Матвеевское, а у тех, кто живет в Можайском районе, станция "Давыдково". Но больше всего повезло москвичам, проживающим в Хорошево-Мневниках - в их районе откроется сразу три станции: "Терехово", "Карамышевская" и "Мневники".
Дорога на 30 минут короче
Идея построить Большую кольцевую линию прозвучала в Москве еще в 1985 году. Но то ли денег тогда не нашлось на эту довольно дорогостоящую стройку, то ли столица и так более-менее ехала. Но строить БКЛ начали только в 2011 году, вскоре после прихода к руководству городом Сергея Собянина. Первый участок - сразу 6 станций от Москвы-Сити до "Савеловской" запустили в два приема в 2018 году. В этом году к ним добавились еще четыре - "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская", которые будут пока работать в составе Некрасовской линии. Напомню, что представляет собой этот проект. Протяженностью новое кольцо - 70 километров, с 31 станцией. Строится в десяти километрах от существующей Кольцевой линии. Строители гордятся, что БКЛ будет самым большим кольцом в мире под землей.
До сих пор лидером считалась 57-километровая пекинская кольцевая. Но главное, конечно, в другом, пишет на своей страничке в "Твиттере" Сергей Собянин: большинство горожан с ее появлением смогут экономить по полчаса в день на поездках по городу. Дело в том, что многие жители отдаленных районов сейчас ездят до центра Москвы лишь для того, чтобы пересесть на кольцевой с одного радиуса метро на другой. С открытием БКЛ это можно будет сделать ближе к дому: добавится 19 пересадок с одной станции метро на другую, 4 - на Московское центральное кольцо, 5 - на Московские центральные диаметры и еще 11 - на линии железной дороги. По оценке главы города, этот проект изменит весь метрополитен столицы: "БКЛ разгрузит радиальные линии, сделает возможность связки между районами, которые до сих пор были не связаны, улучшит качественно транспортную доступность Москвы".
Удобнее становятся и сами станции БКЛ. Например, в прошлом году на "Петровском парке" появился подземный переход на "Динамо" исторической Замоскворецкой линии. Пассажирам больше не нужно выходить на улицу, чтобы перейти с одной станции на другую - для этого теперь появился двухуровневый тоннель длиной около 200 метров, облицованный мрамором в стиле станции "Динамо". Его бы построили сразу, вместе с "Петровским парком", но там оказались слишком близкими водоносные грунты. Напор вод был настолько велик, что строителям приходилось их замораживать и вынимать из котлована в виде льда. Но спустя три года после пуска новой станции переход все-таки достроили.
Но БКЛ учитывает не только сегодняшние потребности москвичей, строится и с учетом развития города в будущем. Для этого в ней закладываются возможности присоединения новых радиальных линий. В частности, на станции "Карамышевской" будет пересадка на Рублевско-Архангельскую линию, на "Новаторской" - на "Троицкую", а на "Кленовом бульваре" - на перспективную линию, которая сейчас разрабатывается, чтобы привести метро в Бирюлево и Щербинку.
Традиции живы
Что еще радует москвичей? В отличие от многих других столиц мира, где метро просто транспортная система, как, скажем, в Париже, в Москве ни одна новая станция не похожа на другую. Причем это касается не только построенных в советские времена. Те прекрасные дворцы, продолжая перевозить пассажиров, сегодня стали памятниками истории, культуры и архитектуры. Станции последних лет совсем другие. Современные, стильные, дизайн которых в большинстве своем предложен, как рассказал "РГ" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, молодыми проектными бюро, которые выиграли право реализовать его в ходе конкурсов.
Решения они предлагают самые неожиданные. Взять хотя бы "Савеловскую", скелет которой не спрятан за отделкой, а, напротив, открыт - как у жилья в стиле "лофт". На станцию "Солнцево" проникает естественный свет, на "Мичуринском проспекте" пассажиры чувствуют себя как в цветущем саду, а на станции "Рассказовка" - как в читальном зале хорошей библиотеки… Знакомый бизнесмен, который многие годы увозил семью на новогодние каникулы за рубеж, а в метро не бывал уже не помнит сколько лет, спустившись однажды под землю просто посмотреть, чего там понастроили, был поражен. "Какая красота, эти новые московские станции", - делился потом с друзьями.
Ветки растут
Всего в столице с 2011 года введено в строй 305 км линий и 148 станций Московского метрополитена, МЦК и МЦД. С 2021 до 2025 года будет построено еще 58 км линий и 25 станций подземки.