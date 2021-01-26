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26.01.2021 11:30

Выйти из трущоб

На месте ветхих городских кварталов должны появиться современные жилые дома
Текст: Светлана Разворотнева (председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 14(8365)
Принятия закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в стране ждали давно. И особенно он актуален для региональных столиц: в центрах городов-миллионников, как правило, находятся участки, а иногда и целые микрорайоны, где сосредоточено большое количество старых домов, непригодных и порой опасных для проживания.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Расселение аварийного жилья ускорится благодаря комплексному развитию территорий

Новые механизмы позволяют окончательно закрыть вопрос с расселением аварийного жилья. А кроме этого дают уникальную возможность действительно преобразить российские города: обновить изношенные инженерные коммуникации, благоустроить общественные пространства для отдыха и занятий спортом, то есть комплексно обеспечить депрессивные территории современной инфраструктурой и, конечно, построить на месте развалюх комфортное жилье.

Напомню, что установленный руководством страны на 2021 год целевой показатель по расселению аварийного жилья составляет 130 тысяч человек (2,34 миллиона квадратных метров), что на 21,5 процента превышает показатель, предусмотренный прежним уточненным планом реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". По данным отраслевых аналитиков в городах-миллионниках обновление может охватить 27 процентов общего числа зданий. По их оценке, с начала 2021 года проекты КРТ начнут реализовывать в 15-20 регионах.

Предстоит очень серьезный объем работы, который требует поистине огромных ресурсов и, безусловно, четкого законодательного регулирования. Логично решать эту задачу сообща, тем более что государство предложило частным инвесторам, участвующим в проектах комплексного развития территорий, мощную поддержку. Например, Фонд содействия реформированию ЖКХ начиная с 2020 года может компенсировать компаниям-застройщикам расходы на переселение граждан из аварийного жилья в объеме до 25 процентов его стоимости в рамках КРТ. Благодаря этому значительно повышается инвестиционная привлекательность и экономическая эффективность проектов.

В высокой степени готовности находятся проекты комплексного развития территории в Липецкой области

Крайне важно и то, что в законе защищены права граждан. Без участия и согласия большинства жильцов снести дома, вошедшие в программу КРТ, невозможно. Граждане могут настоять и на включении дома в программу, набрав не менее двух третей голосов. Кроме того, собственники могут получить рыночную компенсацию в денежном выражении или равноценное жилье.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Многое зависит от организованности местных властей, которые по новому закону получили широкий круг полномочий для реализации проектов КРТ. Многие регионы активно включились в эту работу: подбирают и формируют границы подходящих площадок, уточняют технические характеристики домов, которые могут быть включены в программу, привлекают к участию застройщиков.

Например, Сахалинская область подготовила проект программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, в объеме 535 тысяч "квадратов" с использованием новых механизмов переселения. Сейчас документом предусмотрено расселение 1,9 тысячи квадратных метров. С учетом законодательных новаций в рамках договоров КРТ предполагается увеличить целевой показатель до 163,1 тысячи, что составит более 30 процентов всего объема переселения.

По информации, представленной в Фонд ЖКХ субъектами РФ, территории, обладающие потенциалом для комплексного освоения, есть в 29 регионах. В 16 из них уже приняли либо в ближайшее время планируют принять решения по развитию застроенных территорий. Среди таких регионов - Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская и Липецкая области.

Территории, в отношении которых принято решение о развитии, занимают около 150 гектаров. Площадь жилых помещений в аварийных домах, расположенных на этих участках, по предварительной оценке, составляет 133 тысяч квадратных метров. В том числе 77 тысяч - в зданиях, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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В настоящее время в высокой степени готовности находятся проекты комплексного развития территории в Липецкой области и республике Марий Эл. Там приняты необходимые решения, идет расчет показателей инвестиционной эффективности отобранных проектов. В Удмуртии, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курганской и ряде других областей такие калькуляции также начаты.

В Бурятии, Якутии, Забайкальском крае, Брянской и Иркутской областях ведется предварительная работа по формированию участков необходимой площади и выявлению потенциальных подрядчиков.

Интересный вариант решения проблемы наметили в Магаданской области. Там хотят реализовать пилотный проект "Комплексная застройка Горохового поля", в рамках которого планируется строительство арендного жилья (25 тысяч квадратных метров) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с последующим его выкупом за счет бюджета Магаданской области. Общий объем финансирования первой очереди проекта составляет около 2,1 миллиарда рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Воронежская область ЦФО Липецкая область ЦФО Брянская область ЦФО Калужская область ЮФО Волгоградская область

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