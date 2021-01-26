По данным УФСБ по Ивановской области, задержанный житель столицы - бывший руководитель одного из подразделений Управления ФСКН России по Москве и Московской области. Именно он был организатором деятельности подпольных нарколабораторий, руководил членами банды и распределял финансовые потоки, рассказали в спецслужбе.
Оперативники также выяснили, что для беспрепятственного перемещения и распространения наркотиков преступники использовали автомобили класса "люкс", оборудованные спецсигналами и устройствами сокрытия номерных знаков. Более того злоумышленники использовали форму со знаками различия органов ФСБ.
Еще деталь: на подпольном производстве синтетических наркотиков использовался рабский труд мигрантов, которых, по данным спецслужбы, "насильственно удерживали под угрозой физической расправы".
Помимо бывшего борца с наркотиками задержаны еще 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей).
Отмечается, что один из задержанных - некто из числа "ивановских руководителей органа местного самоуправления". По данным ивановских СМИ, речь идет о экс-главе Соболевского сельского поселения Юрьевецкого района.
Из 16 фигурантов 14 в настоящее время заключены под стражу, двое - под домашний арест. Обнаружено более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики.
Кроме того, изъято 8 единиц огнестрельного оружия, патроны различного калибра в количестве 730 штук и приспособления для ведения бесшумной стрельбы, которые предполагались к использованию для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Задержанным грозит длительное лишение свободы вплоть до пожизненного наказания.