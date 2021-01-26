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Рубрика: Происшествия

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Наркосиндикат возглавлял бывший высокопоставленный наркополицейский
Текст: Иван Петров
Громкое дело о сети подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков во вторник получило неожиданное развитие. В Ивановской области сотрудники местного управления ФСБ задержали одного из руководителей наркосиндиката, которым оказался бывший высокопоставленный наркополицейский из Москвы.

По данным УФСБ по Ивановской области, задержанный житель столицы - бывший руководитель одного из подразделений Управления ФСКН России по Москве и Московской области. Именно он был организатором деятельности подпольных нарколабораторий, руководил членами банды и распределял финансовые потоки, рассказали в спецслужбе.

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Оперативники также выяснили, что для беспрепятственного перемещения и распространения наркотиков преступники использовали автомобили класса "люкс", оборудованные спецсигналами и устройствами сокрытия номерных знаков. Более того злоумышленники использовали форму со знаками различия органов ФСБ.

Еще деталь: на подпольном производстве синтетических наркотиков использовался рабский труд мигрантов, которых, по данным спецслужбы, "насильственно удерживали под угрозой физической расправы".

Помимо бывшего борца с наркотиками задержаны еще 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей).

Отмечается, что один из задержанных - некто из числа "ивановских руководителей органа местного самоуправления". По данным ивановских СМИ, речь идет о экс-главе Соболевского сельского поселения Юрьевецкого района.

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Из 16 фигурантов 14 в настоящее время заключены под стражу, двое - под домашний арест. Обнаружено более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики.

Кроме того, изъято 8 единиц огнестрельного оружия, патроны различного калибра в количестве 730 штук и приспособления для ведения бесшумной стрельбы, которые предполагались к использованию для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанным грозит длительное лишение свободы вплоть до пожизненного наказания.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Борьба с наркотиками

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