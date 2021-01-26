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26.01.2021 23:02
Рубрика: Происшествия

В аварии виновен пешеход

В столице риск погибнуть в аварии снизился до рекордных значений
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8366)
Большинство наездов на пешеходов в Москве происходит по вине самих пешеходов. Это следует из анализа статистики правонарушений по итогам прошлого года, которую озвучило столичное ГИБДД.

Судите сами, по причине перехода проезжей части вне установленных для этого мест произошло 69 процентов всех ДТП с участием пешеходов. Неподчинение сигналам регулирования привело к 13 процентам ДТП с пешеходами. А неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения стал причиной 8 процентов ДТП. То, что водители должны пешеходам уступать дорогу на пешеходном переходе, еще не означает, что машины будут вставать как вкопанные, где бы этот пешеход ни появился. Никто не отменял обязанности, перед тем как начать переходить дорогу, убедиться в безопасности. Но, увы, это происходит все реже и реже. Кстати, не последнюю роль в отвлечении внимания играют гаджеты. Некоторые пешеходы переходят дорогу, глядя исключительно в свой смартфон.

Фото: РИА Новости
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП

В целом количество дорожно-транспортных происшествий в Москве, в которых погибли или получили ранения люди, в прошлом году снизилось на 15 процентов и составило 7939 ДТП, сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

Во многом на аварийность повлияли меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Эти меры добавили сложностей и сотрудникам ГИБДД. Перед подразделениями Госавтоинспекции ставились задачи по контролю за соблюдением участниками дорожного движения пропускного режима. Ежедневно в этих мероприятиях задействовалось свыше полутысячи автоинспекторов.

С поставленными национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" задачами Госавтоинспекция Москвы справилась. Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9. Это самое минимальное значение социального риска за последние более чем 15 лет. Количество ДТП с участием детей снизилось на 31 процент, раненых детей - на 32 процента, а погибших - на 40 процентов.

Число погибших в столице в ДТП впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9. Это самое минимальное значение социального риска за последние более чем 15 лет

Наиболее частым видом дорожных происшествий стали столкновения - 47 процентов от общего количества ДТП. Следом за ними по частоте - наезды на пешеходов - 33 процента.

Снизилось количество ДТП с участием такси на 11 процентов, а также с участием автомобилей каршеринга на 18 процентов.

Анализ правонарушений, повлекших причинение вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, показал, что чаще всего водители не соблюдают дистанцию. 23 процента случаев от общего количества аварий приходится на это нарушений. Нарушение правил проезда пешеходных переходов стало причиной ДТП в 14 процентах случаев. Несоответствие скорости конкретным условиям - в 13 процентах случаев. Не превышение скорости, а именно ее несоответствие дорожным условиям.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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