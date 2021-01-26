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26.01.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем пьяный мужчина ударил полицейского отверткой в глаз

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

По ходатайству следствия суд заключил под стражу 39-летнего жителя Калачеевского района Воронежской области. Мужчину подозревают в нападении на сотрудника полиции, сообщили в управлении СК РФ по региону.

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По предварительным данным, днем 23 января в селе Заброды сотрудники ДПС увидели съехавший на обочину автомобиль с мужчиной за рулем. Внешние признаки указывали, что водитель пьян, его пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола.

В полицейской машине калачеевец ударил отверткой в глаз 30-летнего инспектора, сидевшего на месте водителя.

- У полицейского диагностировано проникающее ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга. Он в больнице, - рассказали в СК.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительной системы".

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