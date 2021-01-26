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26.01.2021 15:56
Рубрика: Власть

Путин лично поблагодарил рабочих за строительство развязки в Химках

Текст: Кира Латухина
Президент дал старт движению по транспортной развязке в подмосковном городе Химки на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства заверил "дорожников", что работы у них будет достаточно - планы по "сшиванию" страны большие, и отметил, что планы за прошлый год, несмотря на пандемию, выполнены.

Владимир Путин лично поблагодарил рабочих. "Замечательно, для города очень важно, для работников "Энергомаша" - это одно из крупнейших предприятий отрасли", - сказал он. "От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь", - подчеркнул президент. "Добираться было трудно, даже работникам "Энергомаша", много нужно было времени", - добавил он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Одна из участниц встречи как раз оказалась сотрудницей "Энергомаша", которая весной 2019 года и попросила Путина о таком строительстве. "Сейчас наверняка удобнее, лучше и короче по времени, меньше времени нужно тратить, чтобы доехать из дома", - сказал он. Химки разделены дорогой, Ленинградским шоссе, с одной стороны 100 тысяч проживает, с другой - 60 тысяч, заметил президент. "И людям, конечно, очень тяжело было добираться... Сейчас ситуация поменялась благодаря вашим усилиям", - поблагодарил он рабочих.

За прошлый год "дорожники" выполнили фактически все планы, заявил Путин. "Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов, мы не стали останавливать дорожное строительство, - сказал он. - Во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили и дороги построили".

"Работы будет в ближайшее время достаточно, - заверил президент. - Потому что планы по дорожному строительству и по "сшиванию" страны у нас большие, средства необходимые выделены, зарезервированы, будут ритмично выделяться. Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая - от Дальнего Востока до Калининграда".

Побеседовав с рабочими, Путин дал старт движению. Первыми по развязке проехали грузовики с флагами.

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