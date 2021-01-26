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26.01.2021 09:28
Рубрика: Общество

Снег с градом обрушатся на столицу в четверг

Текст: Ирина Огилько

Сильный снег, временами сопровождающийся градом, ожидают метеорологи в четверг в столичном регионе. Об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

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По данным метеоролога, снег будет идти почти сутки, выпадет до 5-8 мм осадков. "Временами, возможно, будет идти снег с градом, - рассказала Позднякова. - Температура воздуха ожидается от -4 до 0 градусов. В пятницу в регионе похолодает до -6..-2".

Как уточнила Позднякова, 30 и 31 января, обычно эти сутки считаются самыми холодными в году, подморозит до -7 ночью и не выше -5 днем.

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