Снег с градом обрушатся на столицу в четверг

Сильный снег, временами сопровождающийся градом, ожидают метеорологи в четверг в столичном регионе. Об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, снег будет идти почти сутки, выпадет до 5-8 мм осадков. "Временами, возможно, будет идти снег с градом, - рассказала Позднякова. - Температура воздуха ожидается от -4 до 0 градусов. В пятницу в регионе похолодает до -6..-2".

Как уточнила Позднякова, 30 и 31 января, обычно эти сутки считаются самыми холодными в году, подморозит до -7 ночью и не выше -5 днем.