Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение

Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области отправил на принудительное лечение жительницу Москвы, заказавшую убийство соперницы.

По информации следственного управления СК РФ по региону, следствие и суд установили, что в июле - августе 2019 года 39-летняя столичная жительница задумала устранить соперницу, живущую в Гусь-Хрустальном районе. Найти человека, который убьет сожительницу любовника за 200 тысяч рублей, она попросила своего знакомого.

- За совершение преступления москвичка передала исполнителю аванс в 20 тысяч рублей и фотографию будущей жертвы, - рассказали в СУ СК. - В качестве доказательства устранения соперницы женщина потребовала предъявить фотографию.

Полицейские инсценировали убийство 35-летней женщины, изготовив необходимые фотографии, и в момент передачи денег "киллеру" заказчицу задержали. Свою вину она признала и в содеянном раскаялась.

Однако суд отправил даму не в колонию, а в лечебное учреждение. Экспертная комиссия признала обвиняемую невменяемой и представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих. Постановлением Гусь-Хрустального городского суда она помещена в психиатрический стационар специализированного типа.