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26.01.2021 11:15

В Калуге издали книгу "Мы из пятой школы"

25 января в школе № 5 прошла презентация очередной книги из серии "Мы из пятой школы".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Книга "Искусство" посвящена выпускникам школы, добившимся больших успехов в сфере культуры и искусства, в ней рассказывается о биографиях и творчестве выпускников.

"В серии уже вышли книги, посвященные поэтам, ученикам пятой школы, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и выпускникам, выбравшим стезю учителя, - рассказал директор школы Сергей Зеленов. - В планах у нас издать книги о выпускниках школы, ставших военными, врачами и учеными".

Фото: Калужская городская дума
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Презентацию посетил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, вручивший Сергею Зеленову почетную грамоту. Глава Калуги поблагодарил Сергея Вадимовича за многолетний труд на ниве педагогики и продуктивную работу в составе депутатского корпуса.

"Пятая школа - одна из старейших школ Калуги, с богатой историей и традициями, многими выпускниками школы гордится наш город, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Замечательно, что педагоги и ученики бережно хранят память о выдающихся выпускниках, это прекрасное начинание необходимо продолжить".

Собравшимся были представлены фотографии, картины, фрагменты выступлений и музыкальных произведений, созданных бывшими учениками пятой школы.

Приглашенные на презентацию герои книги - актриса Ирина Шуркина, журналист Екатерина Киселева, дизайнер и художник Антон Ляпичев и музыкант Дмитрий Винокуров рассказали ученикам про свои школьные годы, творчество и особенности профессий.

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