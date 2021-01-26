В Калуге издали книгу "Мы из пятой школы"

25 января в школе № 5 прошла презентация очередной книги из серии "Мы из пятой школы".

Книга "Искусство" посвящена выпускникам школы, добившимся больших успехов в сфере культуры и искусства, в ней рассказывается о биографиях и творчестве выпускников.

"В серии уже вышли книги, посвященные поэтам, ученикам пятой школы, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и выпускникам, выбравшим стезю учителя, - рассказал директор школы Сергей Зеленов. - В планах у нас издать книги о выпускниках школы, ставших военными, врачами и учеными".

Презентацию посетил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, вручивший Сергею Зеленову почетную грамоту. Глава Калуги поблагодарил Сергея Вадимовича за многолетний труд на ниве педагогики и продуктивную работу в составе депутатского корпуса.

"Пятая школа - одна из старейших школ Калуги, с богатой историей и традициями, многими выпускниками школы гордится наш город, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Замечательно, что педагоги и ученики бережно хранят память о выдающихся выпускниках, это прекрасное начинание необходимо продолжить".

Собравшимся были представлены фотографии, картины, фрагменты выступлений и музыкальных произведений, созданных бывшими учениками пятой школы.

Приглашенные на презентацию герои книги - актриса Ирина Шуркина, журналист Екатерина Киселева, дизайнер и художник Антон Ляпичев и музыкант Дмитрий Винокуров рассказали ученикам про свои школьные годы, творчество и особенности профессий.