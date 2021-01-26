В Липецке перед судом предстанут участники наркогруппировки

В Октябрьский районный суд города Липецка для рассмотрения по существу направлены уголовные дела против участников наркогруппировки, распространявшей запрещенные вещества на территории Центрального федерального округа и в интернет-магазинах, сообщили в МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что перед судом предстанут восемь человек. По ее словам, сообщество имело сложную структуру с четко выраженной иерархией и законспирированными связями.

- В него входили так называемые кураторы, операторы, оптовики и закладчики, - отмечает Ирина Волк. - Взаимодействие между звеньями, а также внутри них строилось исключительно на дистанционном общении, в том числе посредством мессенджеров.

Легализация доходов от наркоторговли происходила при помощи криптовалютных систем. Задержали участников наркогруппировки полицейские из Липецкой и Владимирской областей. По словам Ирины Волк, установлены обстоятельства 59 эпизодов преступной деятельности.