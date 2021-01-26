Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве официально сообщило, что в столичных СИЗО возобновляются краткосрочные свидания заключенных с родственниками. При этом родственники должны предварительно записаться на встречу через интернет.

"Порядок очереди определяется предварительной электронной записью, - пояснили в столичном управлении ФСИН. - Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты: в масках и перчатках".

Напомним, что арестованные в СИЗО могут встречаться с родными только с разрешения следователя. Осужденные из хозотряда в свою очередь имеют право на гарантированное число свиданий. Представители тюремного ведомства подчеркнули, что ограничения в следственных изоляторах столицы, введенные из-за пандемии, продолжают действовать. Но санитарный режим частично смягчается, например, приоткрываются двери для родственников заключенных.

"При приеме посылок и передач принимаются определенные меры предосторожности, - рассказывают в ведомстве. - В учреждениях УФСИН России по Москве прием передач осуществляется в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Порядок очереди также определяется предварительной электронной записью. Вещевые передачи для вновь принятых в учреждение принимаются вне очереди".