В московских СИЗО возобновили краткосрочные свидания и прием передач

В столичных следственных изоляторах частично снимаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Например, родственники заключенных смогут теперь прийти на краткосрочное свидание, правда, только "при условии предварительной электронной записи". Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСИН по Москве.

В ведовстве рассказали, что "с 25 января 2021 года в учреждениях разрешаются краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами, которые проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты".

Кроме того, с соблюдением мер предосторожности возобновляется прием посылок и передач - прием передач осуществляется в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут.

Порядок очереди на краткосрочные свидания и на прием передач определяется предварительной электронной записью. Вещевые передачи для вновь поступивших в СИЗО принимаются вне очереди. Также возобновляется вывоз заключенных в суды и на проведение следственных действий. Ранее участие заключенных в судебных заседаниях организовывалось преимущественно через видеоконференцсвязь.

"Перед выездом за пределы учреждений каждый из подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проходит медицинский осмотр и обеспечивается средствами индивидуальной защиты", - пояснили в столичном управлении ФСИН.

Вместе с тем ряд ограничений продолжает действовать. По-прежнему приостановлено предоставление длительных свиданий родственникам. Новые заключенные под стражу поступают лишь в СИЗО-7, расположенное в Капотне, а арестованные, следующие через Москву транзитом, - в СИЗО-12 в Зеленограде.

По-прежнему ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц. Они смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты. Следователи и адвокаты тоже смогут посещать арестованных при наличии средств индивидуальной защиты: защитные костюмы, маски, бахилы и перчатки.