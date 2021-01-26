В Москве изменились правила работы такси

С понедельника, 25 января, в Москве изменились некоторые правила работы такси. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, теперь разрешительные документы позволили выдавать в электронном виде. А у городских властей появился новый прием против "бомбил".

Новые нюансы работы отрасли регламентированы постановлением мэра Сергея Собянина, уточнили в дептрансе. Теперь таксистам стало проще работать. Если раньше им нужно было ехать за разрешением в сервисный центр "Московский транспорт", то теперь документ придет в личный кабинет на портале госуслуг mos.ru. Достаточно его просто распечатать и возить с собой.

Подаются документы на разрешение, как и раньше, тоже в электронном виде. Но теперь эту услугу на mos.ru имеют право получить только официально зарегистрированные ИП и юридические лица. Раньше подать заявление могли и "физики" с доверенностью от компании. Причем по новым правилам и документов нужно меньше. Таксопаркам больше не понадобится подтверждать свою госрегистрацию и постановку на налоговый учет. Новый функционал портала госуслуг автоматически проверит все данные. Как полагают в дептрансе, все это позволит исключить мошенничество при получении госуслуг. К тому же до новых изменений дептранс мог досрочно остановить действие разрешений только после получения документов из ФНС и МВД. Сейчас городские власти могут сразу принять такое решение.

За последний месяц по решению Московского арбитража лицензии лишились компании "Венера", "Валент", "Интерлюкс", "Скайд", "Автосоюз-драйв", "Автосоюз-скай" и "Гудвэй". Нарушения у них были типовые: не проводилось ни технического, ни медицинского осмотров. Лишенные контроля водители периодически попадали в ДТП. Встречались среди таксопарков и фантомы. Как следует из решения Арбитражного суда Москвы, только за последние два года МАДИ выписала перевозчику "Скайд" 96 штрафов. Парк накопил долгов более чем на 6 млн руб., взыскания не оплачивал, получил новое административное дело. Когда по адресу предприятия пришла проверка, то и вообще ничего не обнаружила: ни автоколонны, ни водителей, ни руководства. В ФНС выяснили, что адрес в документах был неверный. В итоге "Скайд" и другие столичные таксопарки-нарушители по решению суда больше не смогут перевозить пассажиров по Москве.