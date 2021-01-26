В Москве открыли новые перехватывающие парковки

На востоке столицы и в Новой Москве появились восемь новых перехватывающих парковок. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, они находятся у станций метро и МЦК.

Как уточняет официальный сайт мэрии, парковки располагаются у метро "Новокосино", "Рассказовка" и "Говорово", а также у станций МЦК "Соколиная гора" и "Измайлово". Для автомобилистов, которые пересаживаются на поезда, эти парковки бесплатны. Надо только совершить две поездки в общественном транспорте перед тем, как заберете машину.

Тем, кто оставит авто и не поедет дальше на общественном транспорте, придется заплатить: 50 рублей в час с 6:00 до 22:00 и 50 рублей в час в течение первых двух часов, затем бесплатно - до 6 утра.