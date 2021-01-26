В Нововоронеже почтили память фронтовиков

78 лет назад, 25 января 1943 года, Воронеж освободили от войск гитлеровской коалиции. Ежегодно в этот день нововоронежцы собираются у мемориала "Звезды Славы".

В 2021 году из-за ограничений, связанных с пандемией короновирусной инфекции, не было традиционного митинга. Однако горожане, соблюдая все меры профилактики, возложили цветы к вечному огню.

Школьники и студенты, учителя и врачи, представители городской администрации и общественных организаций, члены Совета ветеранов и поискового отряда "Пересвет" Нововоронежской АЭС почтили память героев минутой молчания.

"212 дней и ночей шла битва за Воронеж. Враг не единожды пытался захватить город. И каждый раз войска семи фронтов, оборонявших воронежскую землю, срывали планы противника, помогая разгромить немцев под Москвой, Сталинградом и Курском. Воронеж лежал в руинах, но не покорился. Так будем же достойны памяти наших предков и никогда не забудем их подвиг", - сказала после возложения цветов председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

Руководство Нововоронежской АЭС уделяет большое внимание сохранению памяти о великом подвиге наших предков и работе по патриотическому воспитанию молодежи. Члены Совета ветеранов и поискового отряда "Пересвет" НВ АЭС тесно сотрудничают со школами, организуют поездки по местам боевой славы, экскурсии в военные музеи, участвуют в реконструкциях боев, проходивших на территории Воронежской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.