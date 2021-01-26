В Подмосковье мошенницы украли у пенсионера три миллиона рублей

Две жительницы Смоленской области промышляли воровством в Подмосковье.

В МВД рассказали, что злоумышленницы под видом медицинских работников проникли в квартиру 88-летнего пенсионера. В ходе разговора правонарушительницы отвлекли внимание пожилого человека и похитили более трех миллионов рублей.

Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из управления "Щелковское" задержали мошенниц по месту их жительства в Смоленской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы.