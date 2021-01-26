В Подмосковье мужчину будут судить за похищение предпринимателя

В Московской области перед судом предстанет 54-летний местный житель, которого обвиняют в киднеппинге. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, мужчина участвовал в похищении и убийстве местного предпринимателя.

Сейчас похититель уже находится под стражей: его приговорили к 15 годам колонии за похищение предпринимателя в Туапсе. Теперь следствие намерено привлечь его к ответственности за аналогичное преступление в Подмосковье.

Ему инкриминируется похищение предпринимателя в Мытищах. По версии следствия, обвиняемый, работая на местную банду, удерживал бизнесмена и требовал с его близких 400 тысяч долларов. Хотя деньги и были переданы похитителям, потерпевшего все равно убили.

Как сообщает ведомство, подельников обвиняемого уже приговорили к длительным срокам заключения.