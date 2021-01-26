Наркотрафик - одна из преступных сфер, доходы которой во время пандемии выросли. Во период карантина он не только продолжает приносить огромную прибыль, но и многократно увеличивает обороты.

Вот свежий пример. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Мытищах подмосковные полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" остановили иномарку под управлением 27-летнего уроженца ближнего зарубежья. Под водительским сиденьем обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин весом около 1,5 килограмма.

И это далеко не единичный и, увы, не последний случай. Эксперты МВД констатируют заметный рост наркопреступлений в Липецкой, Новгородской, Тульской, Челябинской, Псковской, Курской областях, Чувашской республике, Республиках Марий Эл и Дагестан, Ставропольском крае. Впрочем, печальное "первенство" могут перехватить и другие регионы.

И это касается не только России, но и большинства других стран, особенно европейских. Исследования по этой теме опубликованы Управлением ООН по наркотикам и преступности. Например, люди, употребляющие наркотики, стали все чаще пользоваться даркнетом, чтобы преодолеть личный контроль. И большее число людей вполне может попытаться с помощью криминала компенсировать потерю законных доходов и заняться наркотрафиком. В Европе примерно 1,3 миллиона потребителей опиоидов высокого риска. Из них потребителей героина - почти 80 процентов.