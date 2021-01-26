Новости

Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 21:27
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 21:25
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 21:20
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 21:14
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 20:50
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 20:28
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
26.01.2021 20:45
Рубрика: Происшествия

Игла атакует

В условиях пандемии увеличился незаконный оборот наркотиков
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Наркотрафик - одна из преступных сфер, доходы которой во время пандемии выросли. Во период карантина он не только продолжает приносить огромную прибыль, но и многократно увеличивает обороты.

Вот свежий пример. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Мытищах подмосковные полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" остановили иномарку под управлением 27-летнего уроженца ближнего зарубежья. Под водительским сиденьем обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин весом около 1,5 килограмма.

В Липецке перед судом предстанут участники наркогруппировки

И это далеко не единичный и, увы, не последний случай. Эксперты МВД констатируют заметный рост наркопреступлений в Липецкой, Новгородской, Тульской, Челябинской, Псковской, Курской областях, Чувашской республике, Республиках Марий Эл и Дагестан, Ставропольском крае. Впрочем, печальное "первенство" могут перехватить и другие регионы.

И это касается не только России, но и большинства других стран, особенно европейских. Исследования по этой теме опубликованы Управлением ООН по наркотикам и преступности. Например, люди, употребляющие наркотики, стали все чаще пользоваться даркнетом, чтобы преодолеть личный контроль. И большее число людей вполне может попытаться с помощью криминала компенсировать потерю законных доходов и заняться наркотрафиком. В Европе примерно 1,3 миллиона потребителей опиоидов высокого риска. Из них потребителей героина - почти 80 процентов.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Юг России ЦФО Московская область ЦФО Липецкая область СЗФО Новгородская область ЦФО Тульская область УрФО Челябинская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными