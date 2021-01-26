Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, освобождающий жителей многоквартирных домов от уплаты взносов за капремонт, если их дома попали в программу комплексного развития территории жилой застройки. В рамках этой программы в районах комплексной застройки часть жилья попадет под реконструкцию или снос.

Согласно новому закону, жители таких домов перестанут платить за капремонт с первого месяца года, в котором предполагается начать их переселение в другое жильё. В отдельных случаях может быть установлен и более ранний срок, но только по постановлению правительства области.

Этот закон принят в рамках подготовки к внедрению программы реновации в Подмосковье. Образцом станет одноименная столичная программа - комплексное развитие территории районов со сносом жилья, которое приближается к категории аварийного. Содержать и обслуживать такое жилье стоит дороже, чем построить на его месте новое.