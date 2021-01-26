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26.01.2021 18:25
Рубрика: Экономика

Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, освобождающий жителей многоквартирных домов от уплаты взносов за капремонт, если их дома попали в программу комплексного развития территории жилой застройки. В рамках этой программы в районах комплексной застройки часть жилья попадет под реконструкцию или снос.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Согласно новому закону, жители таких домов перестанут платить за капремонт с первого месяца года, в котором предполагается начать их переселение в другое жильё. В отдельных случаях может быть установлен и более ранний срок, но только по постановлению правительства области.

Этот закон принят в рамках подготовки к внедрению программы реновации в Подмосковье. Образцом станет одноименная столичная программа - комплексное развитие территории районов со сносом жилья, которое приближается к категории аварийного. Содержать и обслуживать такое жилье стоит дороже, чем построить на его месте новое.

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