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26.01.2021 23:20
Рубрика: Культура

Бросок через ведро

Журналисты "РГ" побывали в музее, все экспонаты которого найдены в мусоре
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 16(8367)
Все началось с того, что к гендиректору Сергиево-Посадского комплекса по переработке отходов "Север" компании "РТ-Инвест" Евгению Комарову пришел сортировщик со статуэткой - башмачком, из прорех которого выглядывали мыши. Посмотрите, говорит, какие интересные вещи люди выбрасывают... Статуэтка большой ценности не представляла, одна мышка в ней оказалась отколота, но идея выбирать из общей мусорной массы предметы, которые кажутся интересными, Комарову понравилась. Тот башмачок и положил начало музею TrashArt, все экспонаты которого были найдены в мусоре.

Принеси и получи

Сортировочная лента комплекса по переработке отходов движется непрерывно. КПО работает круглосуточно, а значит, за лентой и день и ночь стоят люди. Они работают в респираторах и перчатках, и работа у них, прямо скажем, не сахар: по ленте ползет содержимое наших с вами мусорных пакетов. Задача сортировщиков - выловить оттуда крупные полезные фракции. Отдельно собираются бумага, полиэтиленовые пакеты, упаковка из-под бытовой химии, стекло и металл. А пластиковые бутылки разбираются по составу пластика, читай, по цветам: белые в одну сторону, зеленые в другую, темные - в третью. Сортировщики работают на втором этаже, а все, что они отбирают, прямиком отправляется на первый, где для каждой фракции имеются отдельные секции. Со стороны это смотрится даже красиво, как будто кто-то невидимый собирается сложить огромный пазл и сортирует детали - зеленые, белые, разноцветные... Но это со стороны. А стоя по 12 часов за лентой и отделяя бутылки от памперсов, а пакеты от окурков и картофельных очисток, о деталях думаешь меньше всего. И кто бы мог подумать, что сортировщики мусора в Сергиевом Посаде устроят что-то вроде соцсоревнования - кто больше экспонатов принесет в новый музей.

Фото: <a href="https://admkrai.krasnodar.ru/" rel="nofollow" target="_blank"> Администрация Краснодарского края</a>
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"Рабочие собирают с лент все, что им кажется интересным. И у нас есть жюри, которое раз в квартал решает, что из собранного достойно пополнить музейную коллекцию", - рассказывает Евгений Комаров. Если предмет забирают в музей, нашедший его сортировщик получает премию в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Пусть и небольшая, но прибавка к зарплате.

Беда Мартыновой Марины

Комплекс по переработке отходов в Сергиевом Посаде работает меньше года - технический запуск состоялся в апреле 2020-го, разрешение на полноценную работу получено месяцем позже, к концу мая. Поэтому и музей пока маленький, всех экспонатов - не более двух десятков. Но зато каких! Есть здесь, например, шестой и двенадцатый тома первого полного Собрания сочинений Глеба Успенского издания 1884 года. Или книга Льва Толстого "В чем моя вера?", изданная чуть позже - в 1906-м. У первого издания этой книги, кстати, весьма интересная судьба: цензурный комитет посчитал, что она не должна уйти в массы и весь тираж нужно уничтожить. Но авторитет Льва Николаевича к тому времени был настолько силен, что за книгу заступился кто-то из представителей царской семьи, и тираж был спасен. Но первое издание в массы все-таки не ушло - оно все разошлось по рукам "благонадежных" людей и стало коллекционным.

Есть в музее военная пилотка, советские фотоаппараты "ФЭД-3", "Зенит" и "Смена" - и они, к слову, находятся в рабочем состоянии. Есть советские часы и советские деньги, гравюры и немного фарфора. Но самый пронзительный экспонат местного музея - это, конечно, пачка продуктовых карточек на хлеб, крупы, сахар и спички. Выданы на имя Мартыновой Марины, датированы декабрем 1947-го - январем 1948-го годов. И еще там написано, что Марина Федотовна Мартынова работала бухгалтером и жила в доме N5 по улице Школьной в Пушкинском районе Подмосковья. Сначала думаешь: "Здесь же вся ее жизнь, наверное, случилась беда, раз талоны остались неотоваренными". А в следующую минуту на помощь приходят школьные знания - карточки, введенные в СССР в самом начале Великой Отечественной войны, отменили как раз в декабре 1947-го! Ничего не случилось с Мартыновой Мариной, просто эти талоны больше ей не понадобились...

Фото: Александр Корольков/РГ
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За новогодние каникулы музейная коллекция пополнилась еще двумя любопытными экспонатами. Сортировщики "Севера" нашли снимок 1945 года, на котором запечатлены солдаты и офицеры. Карточка, хоть ее и выбросили в мусорное ведро, отличного качества, и наверняка кто-нибудь узнает на ней своих родственников. А рабочим аналогичного комплекса по переработке отходов "Дон", что расположен в Кашире, попалась турка для кофе. По предварительным данным, ей очень и очень много лет.

А зритель кто?

Жизнь любого музея будет бессмысленной, если у него нет посетителей. Но посетителей у этого музея, как оказалось, хватает. КПО "Север" стал первым из четырех мусоросортировочных комплексов, построенных в Подмосковье компанией "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех"), открытым для экскурсионного посещения. "У "Севера" есть свой сайт с возможностью записи на экскурсию, которые здесь проходят по выходным дням. В первый же день, как только появилась эта функция, записались сразу 40 человек", - продолжает Комаров. Экскурсантам показывают не только музей, а весь технологический цикл работы современного мусоросортировочного комплекса. Начиная с того момента, как мусоровоз въезжает на территорию КПО, и заканчивая участком для компостирования органических отходов, где пищевое содержимое наших мусорных ведер превращается в технический грунт.

На экскурсии на КПО охотно приезжают школьники и экоактивисты

За недолгую экскурсионную деятельность у "Севера" уже появились постоянные категории посетителей. Охотно едут школьники, для которых такая экскурсия является наглядным уроком по экологии. И все чаще появляются активисты - старшие по домам, старосты деревень, председатели СНТ. "Жителей, равнодушных к вопросам экологии, становится все меньше. Обращение с отходами - одна из самых актуальных экологических тем, поэтому и желающих посмотреть, как все это устроено, много", - резюмирует Комаров.

А музей Trash Art будет расти и расширяться. По мере поступления экспонатов.

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