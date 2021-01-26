ФСБ ликвидировало два подпольных цеха по переработке краба

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с УФСБ России по Тихоокеанскому флоту обезвредили преступную группу, которая занималась переработкой незаконно добытых водных биологических ресурсов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержаны 10 граждан, причастных к противоправной деятельности. Во Владивостоке и Находке сотрудники ФСБ выявили 2 нелегальных цеха, которые занимались переработкой, фасовкой, заморозкой и хранением морепродуктов. Также были задержаны 2 авторефрижератора, которые занимались транспортировкой браконьерского улова и готовой для продажи продукции.

Кроме того, сотрудники спецслужбы, изъяли более 4 тонн краба и креветки различных видов, а также крабовой продукции ориентировочной стоимостью более 2 миллионов рублей.